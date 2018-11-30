Лейкерс без Михайлюка обыграли Индиану в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 96:104.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс без украинца Святослава Михайлюка в составе обыграли Индиану Пейсерз.

Матч завершился со счетом 104:96, сообщает официальный сайт лиги.

Михайлюк не играл по решению тренерского совета клуба.

НБА. 29 октября.

Регулярный чемпионат.

Торонто – Голден Стэйт 131:128 OT (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9)

Торонто: Ленард (37 + 8 подборов), Сиакам (26), Ибака (20), Грин (13), Лаури (10 + 8 подборов + 12 передач) – старт; Валанчюнас (12), Райт (8), Ануноби (5), Ванвлит (0), Майлз (0).

Голден Стэйт: Дюрэнт (51 + 11 подборов + 6 передач), Томпсон (23), Кук (8), Игудала (6), Джонс (2) – старт; Жеребко (20 + 9 подборов), Ли (7), Луни (7 + 10 подборов), Ливингстон (4 + 7 передач), Эванс (0), Белл (0).

Лейкерс – Индиана 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21)

Лейкерс: Джеймс (38 + 9 подборов + 7 передач), Ингрэм (14), Кузма (11 + 9 подборов), Макги (6 + 8 подборов + 4 блок-шота), Болл (2 + 8 подборов) – старт; Харт (13), Колдуэлл-Поуп (11), Бизли (6), Чендлер (3 + 9 подборов), Стивенсон (0).

Индиана: Богданович (14), Янг (11 + 5 перехватов), Коллисон (9), Эванс (9 + 6 потерь), Тернер (6) – старт; Сабонис (20 + 15 подборов), Джозеф (10 + 6 передач), Макдермотт (10), Холидэй (7).

Сакраменто – Клипперс 121:133 (26:42, 42:29, 25:30, 28:32)

Сакраменто: Фокс (17 + 9 передач), Коули-Стайн (17 + 10 подборов), Бьелица (11), Хилд (10), Шамперт (4) – старт; Богданович (26 + 6 передач), Бэгли (18 + 10 подборов), Джексон (8), Т.Уильямс (6), Джайлз (4), Феррелл (0), Мэйсон (0).

Клипперс: Харрис (28), Гилджес-Александер (17), Брэдли (16 + 6 передач), Галлинари (16), Гортат (9) – старт; Харрелл (24), Уильямс (10), Беверли (6), Скотт (5), Торнвелл (2), Теодосич (0), Уоллес (0).