У сборной Украины по баскетболу последний шанс попасть на чемпионат мира - Мурзин

В четверг украинская национальная сборная сыграет в Запорожье со Словенией в матче отбора ЧМ-2019.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Словении в рамках квалификации чемпионата мира-2019. Напомним, встреча состоится 29 ноября в Запорожье.

«Удалось собрать не всех. Обстановка рабочая, у нас три дня на подготовку. Не первый раз уже так играем. Пять новичков в сборной. Не получилось собрать всех сильнейших. На это есть как субъективные, так и объективные причины. На сегодняшний день в нашем расположении 14 игроков, будем рассчитывать на них.

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Есть материал о сопернике, мы готовимся. Конечно, в составе сборной Словении нет многих звезд – Рэндолфа и Видмара, хотя я до последнего думал, что последний будет. Ситуация у них тоже очень не простая. Будем биться только за победу. Это наши последние шансы попасть на чемпионат мира.

Нам надо определенная доля удачи – выиграть 3 игры из 4-х и тогда у нас будут теоретические шансы зацепиться за чемпионат мира. Будем делать для этого все. Завтра нужна поддержка болельщиков. Прекрасный зал, прекрасные условия, приятно здесь работать», - отметил Евгений Мурзин, которого цитирует Xsport.

Напомним, поединок квалификации чемпионата мира по баскетболу Украина - Словения пройдет в Запорожье 29 ноября. Начало - в 19.00.