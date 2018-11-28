Матч по баскетболу Украина - Словения пройдет в Запорожье 29 ноября, несмотря на военное положение
В четверг, 29 ноября, мужская национальная сборная Украины в Запорожье проведет матч отбора на чемпионат мира-2019 против команды Словении.
После введения военного положения в 10 областях Украины, в том числе в Запорожской, Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила убедиться в том, что будут соблюдены все условия для безопасного проведения матча.
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27 ноября Запорожье посетил советник по безопасности ФИБА, который проинспектировал арену и отели, где проживают команды. Также была проведена встреча с представителями местной власти, после чего принято решение о том, что матч, как и было запланировано, состоится в Запорожье.
Примет матч Дворец спорта "Юность". Игра начнется в 19:00, сообщает пресс-служба ФБУ.
Как сообщал УНИАН, по решению УЕФА матч футбольной Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" (Лондон) вместо Полтавы будет принимать Киев.