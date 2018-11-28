Атланта украинца Леня минимально одолела Майами, Лейкерс провалился в матче с Денвером в НБА

"Финикс" проиграл дома "Индиане".

В заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец Алексей Лень помог своей Атланте одержать вторую победу подряд, на этот раз над Майами – 115:113. Лень вновь не вышел в стартовой пятерке, но получил 18 минут игрового времени, за которые успел набрать 9 очков, сделать 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, а также заработать 5 персональных фолов. Показатель полезности Леня составил +14.

Команда украинца Святослава Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс разгромно проиграла Денверу – 85:117. Украинец провел на паркете почти 12 минут, которые, как и вся команда, не может записать себе в актив. Михайлюк реализовал лишь один бросок с игры (трехочковый). В итоге за матч он набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 1 передачу.

Детройт – Нью-Йорк 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)

Детройт: Гриффин (30), Джексон (21), Буллок (7), Драммонд (6 + 14 подборов + 5 потерь), Робинсон (1) – старт; Джонсон (21), Смит (9 + 7 передач), Гэллоуэй (9), Пачулия (9), Браун (2).

Нью-Йорк: Хардуэй (19), Кантер (16 + 14 подборов), Мудиай (9), Вонле (6 + 7 подборов), Хезоня (5) – старт; Трир (24 + 10 подборов + 7 передач), Дотсон (17), Берк (6), Нокс (4), Робинсон (2), Ниликина (0).

Майами – Атланта 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

Майами: Ричардсон (22 + 8 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Эллингтон (15 + 5 перехватов), Уайтсайд (11 + 10 подборов), Макгрудер (8), Дж. Джонсон (8) – старт; Уэйд (18), Адебайо (12), Уинслоу (11 + 6 потерь), Олиник (8), Джонс (0).

Атланта: Принс (18), Янг (17 + 10 передач), Коллинз (16), Хертер (8), Дедмон (8) – старт; Спеллмен (14), Бэйзмор (12 + 5 потерь), Лень (9 + 7 подборов), Лин (7), Бембри (6), Андерсон (0).

Мемфис – Торонто 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29)

Мемфис: Марк Газоль (27), Конли (20 + 6 передач), Андерсон (13), Темпл (12), Джексон (4) – старт; Грин (13 + 7 подборов), Мэк (10), Каспи (10), Селден (5).

Торонто: Лаури (24 + 6 передач), Ленард (17 + 10 подборов), Ибака (16), Грин (14), Сиакам (10) – старт; Ванвлит (18), Валанчюнас (9), Майлз (6), Ануноби (5), Райт (3), Браун (0).

Денвер – Лейкерс 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14)

Денвер: Мюррэй (20), Миллсэп (20 + 11 подборов), Йокич (14 + 7 подборов + 7 передач), Эрнангомес (12), Крэйг (2 + 8 подборов) – старт; Бизли (20), Пламли (10 + 10 подборов), Моррис (7 + 7 передач), Лайдон (5), Лайлс (5 + 9 подборов), Акун-Перселл (2).

Лейкерс: Кузма (21), Ингрэм (14), Джеймс (14 + 7 подборов), Болл (7), Макги (2 + 4 блок-шота) – старт; Бизли (8), Стивенсон (5), Харт (4), Чендлер (4), Колдуэлл-Поуп (3), Михайлюк (3), Вагнер (0), Зубац (0).

Финикс – Индиана 104:109 (26:26, 28:35, 23:20, 27:28)

Финикс: Уоррен (25 + 7 подборов), Букер (20 + 8 передач + 5 потерь), Эйтон (18 + 12 подборов), Ариза (6), Бриджес (2) – старт; Кроуфорд (12), Джексон (8), Холмс (8 + 7 подборов), Кэнан (5).

Индиана: Тернер (16 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Богданович (15), Янг (13), Коллисон (11 + 11 передач), Эванс (8 + 5 потерь) – старт; Макдермотт (21), Сабонис (21 + 16 подборов), Холидэй (2), Лиф (2), Джозеф (0 + 7 передач).