Вашингтон в овертайме обыграл Хьюстон, Чикаго уступил Сан-Антонио в НБА

"Шарлотт" удержал победу над "Милуоки".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. О их результатах сообщает сайт турнира. «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27) «Шарлотт Хорнетс»: Уокер(21), Лэмб(21 + 8 подборов), Уильямс(16 + 8 подборов), Зеллер(8 + 7 подборов), Батюм(7) - старт; Камински(3), Кидд-Гилкрист(7 + 7 подборов), Бриджес(5), Паркер(15), Монк(7) «Милуоки Бакс»: Адетокумбо(20 + 13 подборов+ 9 передач), Бледсоу(17), Лопес(15 + 8 подборов), Миддлтон(14 + 9 подборов- 5 потерь), Брогдон(11 + 8 подборов) - старт; Мэйкер(0), Деллаведова(0), Коннотон(15), Браун(2) «Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27) «Кливленд Кавальерз»: Худ(20), Томпсон(16 + 11 подборов), Нэнс-младший(12 + 8 подборов+ 7 передач), Секстон(11 + 7 подборов), Осман(8) - старт; Жижич(0), Кларксон(4), Харрисон(2), Корвер(22) «Миннесота Тимбервулвз»: Ковингтон(24 + 7 подборов), Таунс(21 + 10 подборов), Тиг(13), Уиггинс(11), Гибсон(7 + 8 подборов) - старт; Шарич(9), Дженг(2), Джонс(3), Роуз(12) «Вашингтон Уизардз» – «Хьюстон Рокетс» 135:131 OT (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6) «Вашингтон Уизардз»: Уолл(36 + 11 передач- 6 потерь), Бил(32), Портер(14), Брайант(4), Убре(4) - старт; Моррис(22 + 10 подборов), Грин(13), Риверс(6), Саторански(4 + 7 передач) «Хьюстон Рокетс»: Харден(54 + 8 подборов+ 13 передач- 11 потерь), Гордон(36), Капела(17 + 14 подборов+ 4 блокшотов), Эннис(10), Такер(5 + 12 подборов+ 4 перехватов) - старт; Кларк(3), Крисс(2), Хартенштейн(0), (4), Картер-Уильямс(0) «Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Сперс» 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28) «Чикаго Буллз»: ЛаВин (28 + 8 подборов + 7 передач - 6 потерь), Арчидьяконо (22), Паркер (18 + 10 подборов), Холидэй (17), Картер (8) - старт; Хатчисон (4), Лопес (6), Пэйн (2), Харрисон (0), Блэйкени (2) «Сан-Антонио Сперс»: ДеРозан (21 + 8 подборов), Олдридж (20 + 8 подборов), Форбс (13), Гэй (8), Каннингем (2 + 7 подборов) - старт; Бертанс (2), Пелтль (10), Уайт (8), Миллс (17), Белинелли (7) «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бостон Селтикс» 107:124 (21:34, 27:23, 31:32, 28:35) «Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис (27 + 16 подборов - 5 потерь), Миротич (25), Холидэй (13 + 7 передач - 8 потерь), Джонсон (7), Мур (5) - старт; Рэндл (15), Диалло (0), Миллер (11), Хилл (2), Фрэйзер (2), Джексон (0), Кларк (0) «Бостон Селтикс»: Ирвинг (26 + 10 передач + 5 перехватов - 6 потерь), Хорфорд (20), Тейтум (20 + 7 подборов), Моррис (19 + 11 подборов), Смарт (8) - старт; Оджолей (3), Ябуселе (0), Хэйворд (5), Уильямс (2), Бэйнс (7), Розир (14) «Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32) «Юта Джаз»: Фэйворс (13 + 8 подборов), Гобер (12), Инглс (10 + 5 перехватов), О'Нил (8), Рубио (6 + 8 передач) - старт; Краудер (9), Сефолоша (0), Ньянг (5), Юдо (0), Экзам (9), Нето (6), Аллен (5), Беркс (5) «Индиана Пэйсерс»: Тернер (16), Богданович (15), Эванс (14), Коллисон (8 + 11 передач + 4 перехватов), Янг (6) - старт; Сабонис (13 + 10 подборов), Лиф (0), МакДермотт (21), Анигбогу (0), О'Куинн (0), Самнер (3), Холидэй (12), Джозеф (13) «Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27) «Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрант (49 + 9 передач), Томпсон (29), Кук (8), Джонс (4), Игудала (2) - старт; Белл (4), Жеребко (4), Луни (6), Ливингстон (3), Ли (7) «Орландо Мэджик»: Вучевич (30 + 12 подборов), Фурнье (9), Огастин (9 + 9 передач), Симмонс (6), Гордон (0) - старт; Мартин (0), Айзек (15), Айвунду (2), Бамба (11), Грант (0), Росс (28)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter