Украинец Лень помог Атланте прервать серию поражений в НБА

Состоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной ассоциации.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. О их результатах сообщает официальный сайт лиги.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень помог своей команде победить "Шарлотт". Эта победа позволила команде украинца прервать свою 10-матчевую безвыигрышную серию.

Лень не был в стартовой пятерке "Атланты", однако провел в игре 15 минут 24 секунды.

За это время украинец набрал 8 очков, собрал 4 подбора, сделал 1 передачу и 1 блок-шот. В его активе 3/7 попаданий с игры, среди которых один 3-очковый. Также Лень отметился четырьмя фолами. Рейтинг эффективности украинца составил 6 очков.

Украинец Святослав Михайлюк не оказался в основе "Лейкерс" на игру с "Орландо". Однако свое игровое время получил.

Защитник провел на паркете всего 9 минут, однако особо команде не помог. На счету Михайлюка всего 1 очко. Сама игра завершилась поражением "Лейкерс" со счетом 104:108.

Лейкерс – Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

Лейкерс: Джеймс (24 + 7 передач + 6 потерь), Кузма (21), Ингрэм (17 + 5 потерь), Макги (12 + 7 подборов + 7 блок-шотов), Болл (9 + 10 подборов) – старт; Стивенсон (13), Колдуэлл-Поуп (5 + 5 перехватов), Чендлер (2), Михайлюк (1), Харт (0).

Орландо: Вучевич (31 + 15 подборов + 7 передач), Гордон (17), Огастин (12 + 9 передач), Фурнье (6), Айванду (0) – старт; Росс (16), Симмонс (10), Айзек (6), Грант (5 + 6 передач), Бамба (5), Мартин (0).

Детройт – Финикс 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)

Детройт: Джексон (19 + 8 передач), Драммонд (19 + 16 подборов + 5 перехватов), Гриффин (16 + 11 передач + 5 потерь), Буллок (13), Робинсон (4) – старт; Гэллоуэй (15), Джонсон (14), Смит (9), Пачулия (7 + 10 подборов), Браун (2).

Финикс: Букер (37), Эйтон (25 + 13 подборов), Уоррен (6), Ариза (5), Бриджес (2 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (12), Джексон (10), Холмс (10), Кэнан (0).

Атланта – Шарлотт 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

Атланта: Коллинз (23 + 11 подборов), Янг (18 + 5 потерь), Принс (16), Хертер (4), Дедмон (2) – старт; Бэйзмор (20), Бембри (16 + 6 передач), Лин (12 + 5 потерь), Лень (8), Спеллмен (5).

Шарлотт: Уокер (22 + 9 передач), Марв. Уильямс (20 + 13 подборов), Батюм (14), Лэмб (13 + 8 подборов), Зеллер (7) – старт; Монк (26), Камински (11), Бэйкон (4), Бриджес (4), Грэм (2).

Бруклин – Филадельфия 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

Бруклин: Расселл (38 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Холлис-Джефферсон (13), Харрис (9), Крэбб (0) – старт; Динуидди (31), Дэвис (7), Кэрролл (5), Дадли (3), Напьер (2).

Филадельфия: Батлер (34 + 12 подборов), Эмбиид (32 + 12 подборов), Редик (15), Симмонс (13 + 9 передач), Чендлер (10) – старт; Шэмет (16), Макконнелл (4), Коркмаз (2), Мускала (1).

Торонто – Майами 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)

Торонто: Ленард (29 + 10 подборов), Сиакам (21), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Лаури (12 + 10 передач), Грин (4) – старт; Райт (10), Ванвлит (10), Майлз (10), Ибака (8 + 7 подборов), Ануноби (4).

Майами: Ричардсон (19), Эллингтон (10), Макгрудер (7), Дж. Джонсон (6), Уайтсайд (2) – старт; Уэйд (35 + 6 передач), Адебайо (16 + 21 подбор), Олиник (11), Уинслоу (9).

Мемфис – Нью-Йорк 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)

Мемфис: Марк Газоль (27 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Конли (23 + 11 передач), Джексон (16 + 7 блок-шотов), Темпл (5), Андерсон (4) – старт; М.Брукс (6), Грин (6 + 7 подборов), Мэк (4), Каспи (4), Селден (3).

Нью-Йорк: Хардуэй (22), Кантер (21 + 26 подборов), Мудиай (17), Вонле (7), Хезоня (4) – старт; Берк (15), Трир (10), Ниликина (7), Нокс (0), Робинсон (0).

Сакраменто – Юта 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)

Сакраменто: Богданович (20), Багли (18 + 6 подборов), Фокс (13), Бьелица (12 + 5 подборов), Хилд (12), Джайлс (10 + 6 передач + 8 подборов), Уильямс (8)

Юта: Рубио (27 + 5 передач + 7 подборов), Инглс (18 + 6 передач), Гобер (18 + 5 передач + 15 подборов), Краудер (14 + 5 подборов), Беркс (14), Фейворс (11 + 7 подборов), Нето (9), Аллен (9)

Портленд – Клипперс 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)

Портленд: Лиллард (30 + 6 подборов), Макколлум (18 + 9 подборов), Тернер (17 + 5 подборов), Леонард (9 + 16 подборов), Коллинс (9)

Клипперс: Харрис (34 + 11 подборов), Галлинари (17 + 5 передач + 8 подборов), Харрелл (14 + 10 подборов), Жильжо-Александер (12)