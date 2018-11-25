Милуоки переиграли Сан-Антонио, Голден Стэйт сломили Сакраменто в НБА

"Оклахома" уступила "Денверу".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА. О их результатах сообщает официальній сайт турнира. Кливленд – Хьюстон 117:108 (29:30, 34:28, 30:25, 24:25) Кливленд: Секстон (29), Томпсон (16 + 20 подборов), Нваба (12), Худ (9), Осман (7) – старт; Кларксон (20), Корвер (12), Нэнс (8 + 8 подборов), Харрисон (4). Хьюстон: Харден (40 + 13 передач + 9 потерь), Гордон (28), Капела (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Такер (7 + 8 подборов), Эннис (5) – старт; Грин (6), Картер-Уильямс (5), Кларк (5), Хартенштайн (0). Вашингтон – Новый Орлеан 124:114 (37:34, 31:34, 22:23, 34:23) Вашингтон: Портер (29 + 7 подборов), Уолл (22 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Бил (18 + 8 передач), Убре (12), Брайант (4) – старт; Риверс (18), М-ф Моррис (15 + 9 подборов), Грин (4), Саторански (2). Новый Орлеан: Рэндл (29 + 15 подборов + 7 передач), Миротич (24 + 9 подборов), Мур (19 + 6 перехватов), Холидэй (16 + 9 передач), Джонсон (3) – старт; Миллер (10), Диалло (6), Джексон (5), Кларк (2). Миннесота – Чикаго 111:96 (20:22, 29:28, 35:29, 27:17) Миннесота: Таунс (35 + 22 подбора + 6 передач), Тиг (18), Гибсон (6), Ковингтон (4), Уиггинс (0) – старт; Роуз (22), Шарич (19 + 14 подборов), Джонс (5), Дженг (2), Окоги (0). Чикаго: Лавин (28 + 8 подборов), Паркер (27 + 7 подборов), Холидэй (14 + 11 подборов), Картер (12 + 8 подборов), Арчидиаконо (0) – старт; Блэйкни (8), Лопес (7), Пэйн (0), Харрисон (0), Фелисио (0). Оклахома-Сити – Денвер 98:105 (23:33, 19:30, 24:16, 32:26) Оклахома-Сити: Джордж (24 + 11 подборов), Уэстбрук (16 + 10 подборов + 12 передач), Грант (13), Адамс (12 + 14 подборов), Луваву-Кабарро (3) – старт; Шредер (18), Бертон (8), Ноэл (4), Абринес (0), Паттерсон (0). Денвер: Мюррэй (22 + 8 подборов + 8 передач), Йокич (16), Эрнангомес (15 + 8 подборов), Крэйг (8 + 10 подборов), Миллсэп (8) – старт; Лайлс (16), Пламли (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Бизли (5), Моррис (4 + 6 передач). Даллас – Бостон 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22) Даллас: Барнс (20), Дончич (15 + 8 передач), Мэттьюз (15), Джордан (14 + 13 подборов), Финни-Смит (9 + 8 подборов) – старт; Бареа (20 + 8 передач), Харрис (9), Клебер (7 + 7 подборов), Брансон (2), Межри (2). Бостон: Тейтум (21), Ирвинг (19 + 6 передач + 5 потерь), Браун (16), М-с Моррис (13), Хорфорд (8 + 8 подборов) – старт; Смарт (19), Розир (4), Бэйнс (4 + 9 подборов), Оджелей (0). Милуоки – Сан-Антонио 135:129 (37:36, 30:32, 28:34, 40:27) Милуоки: Адетокумбо (34 + 18 подборов + 8 передач), Брогдон (23), Миддлтон (21), Бледсоу (20 + 10 передач), Лопес (9) – старт; Браун (11), Деллаведова (5), Макер (5), Коннотон (4), Снелл (3). Сан-Антонио: Дерозан (34 + 7 передач), Форбс (18), Олдридж (15), Гэй (10), Каннингем (5 + 10 подборов) – старт; Бертанс (17), Белинелли (12), Миллс (9), Пелтль (7), Уайт (2), Пондекстер (0). Голден Стэйт – Сакраменто 117:116 (28:29, 32:35, 35:29, 22:23) Голден Стэйт: Дюрэнт (44 + 13 подборов + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (31), Джонс (13), Кук (6), Игудала (1 + 7 подборов) – старт; Луни (7), Ли (5), Ливингстон (4), Жеребко (4 + 9 подборов), Белл (2), Эванс (0). Сакраменто: Хилд (28 + 7 подборов), Шамперт (14), Фокс (9 + 9 передач), Коули-Стайн (6), Бьелица (1) – старт; Бэгли (20 + 17 подборов), Джексон (12), Богданович (10), Джайлз (10), Мэйсон (4), Т.Уильямс (2).

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