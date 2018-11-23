Киев-Баскет разгромил Тернополь в матче Кубка Украины

Киевляне стали на шаг ближе к четвертьфиналу.

Стадия 1/8 финала Кубка Украины стартовала матчем в Тернополе между тамошним Тернополем-ТНЭУ и Киев-Баскетом.

Команды представляют разные дивизионы – хозяева Высшую лигу, гости – Суперлигу Пари-Матч. Таким образом, не стало диковинкой, что киевляне одержали убедительную победу со счетом 101:68, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

До перерыва Тернополь выглядел достойно, немного уступал в игровых компонентах, впрочем компенсировал свои технические и тактические недостатки желанием борьбы. Киев-Баскет набирал очки натужно и после первой половины оторвался на 11 очков . Но поперерві далась еще и лучшая функциональная готовность подопечных Александра Лохманчука (главный тренер Киев-Баскета Евгений Мурзин остался в Киеве готовиться к тренировочных сборов национальной мужской сборной Украины, которой также управляет). На высоких скоростях они продолжали забрасывать, а хозяева наоборот подсели. Счет в третьей четверти 40:18 показал полное доминирование на паркете Киев-Баскета. За полторы минуты до конца матча после броска Анатолия Челована киевляне пересекли стоочкову черту и закончили поединок со счетом 101:68 в свою пользу.

Самым результативным в матче оказался игрок гостей Грег Мангано – 22 очка, два его одноклубника сделали по дабл-даблу - это Максим Луценко (12 очков + 10 подборов) и Вячеслав Петров (21очко + 10 подборов). Лучший у хозяев – Никита Найко (20 очков + 7 подборов + 8 результативных передач).

Американский легионер Киев-Баскета Морис Крик хоть и приехал на матч в Тернополь, но на паркете так и не появился.

24 ноября команды сыграют в Тернополе ответный матч. Начало в 15:00.