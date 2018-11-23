У сборной Украины по баскетболу кадровая потеря перед матчами квалификации ЧМ-2019
Форвард "Черкасских Мавп" Иван Ткаченко не сможет помочь сборной Украины по баскетболу в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2019 против Словении (29 ноября) и Испании (2 декабря).
Об этом сообщает Mavpabasket.com.
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Нападающий получил надрыв мышцы бедра, Повреждение оставит 21-летнего баскетболиста без игры примерно на две недели.
Таким образом, он не сможет помочь сборной Украины в двух важнейших матчах отборочного турнира. Также Ткаченко не сыграет за "Черкасские Мавпы" в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против любительского клуба "Шаманы" 24 ноября.
Стоит отметить, что для Ткаченко вызов в национальную сборную Украины стал дебютным в карьере.