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У сборной Украины по баскетболу кадровая потеря перед матчами квалификации ЧМ-2019

13:07, 23 ноября 2018
Баскетбол
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Иван Ткаченко / mavpabasket.com

Форвард "Черкасских Мавп" Иван Ткаченко не сможет помочь сборной Украины по баскетболу в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2019 против Словении (29 ноября) и Испании (2 декабря).

Об этом сообщает Mavpabasket.com.

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Нападающий получил надрыв мышцы бедра, Повреждение оставит 21-летнего баскетболиста без игры примерно на две недели.

Таким образом, он не сможет помочь сборной Украины в двух важнейших матчах отборочного турнира. Также Ткаченко не сыграет за "Черкасские Мавпы" в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против любительского клуба "Шаманы" 24 ноября.

Стоит отметить, что для Ткаченко вызов в национальную сборную Украины стал дебютным в карьере.

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Теги: #сборная Украины по баскетболу