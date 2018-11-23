Сборная Испании сыграет с Украиной без баскетболистов НБА

Матч Испания - Украина в рамках квалификации ЧМ-2019 состоится 2 декабря на Тенерифе.

Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло вызвал 16 игроков на матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Турции (29 ноября) и Украины (2 декабря). Об этом соообщает Еurohoops.

Читайте также14 игроков вошли в заявку мужской сборной Украины по баскетболу на матчи отбора ЧМ-2019

Отметим, что в заявку не попали игроки из НБА и Евролиги, но место нашлось легкому форварду Марку Гарсии из «Фуэнлабрады», который может дебютировать в составе сборной. Кроме этого, в сборную вернулся 35-летний центровой «Сарагосы» Фран Васкес.

Состав сборной Испании:

Марк Гарсия, Фран Васкес, Хоаким Колом, Хайме Фернандес, Себас Саис, Альберто Абальде, Пабло Агилар, Виктор Артеага, Джонатан Баррейро, Хавьер Бейран, Дарио Бризуэла, Серхи Гарсия, Хаби Лопес-Аростегуй, Начо Лловет, Родриго Сан-Мигель, Эдгар Виседо.

Отметим, что Хоаким Колом, Хайме Фернандес и Себас Саис вызывались на все предыдущие матчи квалификации.

Напомним, сборная Украины свои следующие матчи в рамках квалификации ЧМ проведет в Запорожье против Словении (29 ноября) и на выезде против Испании (2 декабря, на острове Тенерифе).

В сентябре украинцы одержали сенсационную победу над экс-чемпионами мира в киевском Дворце спорта.