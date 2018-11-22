Капитан сборной Украины стала лучшей баскетболисткой в отборе на Евробаскет-2019
Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова стала самым результативным и самым полезным игроком отборочного турнира чемпионата Европы-2019.
Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
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Лидер нашей команды приняла участие во всех шести поединках отбора, в которых набирала в среднем 33,2 очка за игру, набрав также рекордное 41 очко в домашнем матче против Болгарии.
Также Ягупова стала самым полезным игроком квалификации: кроме набранных в среднем 33,2 очка украинка делала 7 подборов, 4,2 передачи, 3 перехвата и 1,3 блок-шота. Рейтинг эффективности украинки составил 33,2 - это лучший показатель турнира.
Напомним, в заключительном поединке отбора команда Горана Бошковича уступила Испании на выезде, однако в четвертый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы.