Леброн Джеймс в составе Лейкерс выиграл у своего бывшего клуба в НБА

Украинские легионеры Алексей Лень и Святослав Михайлюк не набрали очков в матчах очередного игрового дня.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Леброн Джеймс вернулся в Кливленд и, набрав 32 очка, принес «Лейкерс» победу над своим бывшим клубом Украинские легионеры Алексей Лень и Святослав Михайлюк не набрали очков в матчах игрового дня. Украинский центровой «Атланты» Лень потерял место в стартовой пятерке команды. Согласно решению главного тренера «Хоукс» Ллойда Пирса, Леня в основной пятерке заменил Дуэйн Дэдмон, который пропустил старт сезона из-за травмы. В результате "Атланта" в домашней игре уступила "Торонто" - 108:124. Шарлотт – Индиана 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25) Шарлотт: Лэмб (21 + 7 подборов), Уокер (16 + 11 передач), Зеллер (15), Батюм (11), Марв. Уильямс (9) – старт; Бэйкон (18), Монк (15), Камински (11), Бриджес (8), Паркер (3), Грэм (0). Индиана: Богданович (20), Янг (16), Эванс (12), Тернер (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (6) – старт; Макдермотт (15), Сабонис (15), Холидэй (11), Джозеф (2 + 7 передач), Лиф (2), Рид (0), О’Куинн (0). Филадельфия – Новый Орлеан 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33) Филадельфия: Эмбиид (31 + 19 подборов + 7 потерь), Симмонс (22 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Редик (13), Батлер (13), Чендлер (13) – старт; Шэмет (15), Мускала (7), Макконнелл (3), Коркмаз (2), Джонсон (2). Новый Орлеан: Холидэй (30 + 10 передач + 5 потерь), Мур (30), Миротич (13 + 13 подборов), Дэвис (12 + 16 подборов + 6 передач + 5 перехватов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Джонсон (5) – старт; Рэндл (22 + 10 подборов), Миллер (6), Джексон (2), Кларк (0), Окафор (0). Атланта – Торонто 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38) Атланта: Принс (12), Бэйзмор (8), Янг (6), Коллинз (6), Дедмон (4 + 7 подборов) – старт; Лин (26), Картер (14), Хертер (10), Бембри (7), Пламли (7), Андерсон (6), Дорси (2). Торонто: Валанчюнас (24 + 13 подборов), Сиакам (22), Лаури (21 + 12 подборов + 17 передач), Ванвлит (11 + 6 передач), Грин (6) – старт; Ибака (19 + 9 подборов), Райт (6), Буше (5), Лойд (4), Браун (3), Монро (3), Ричардсон (0). Бостон – Нью-Йорк 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33) Бостон: Ирвинг (22 + 13 передач), Хорфорд (19 + 7 подборов), Тейтум (15 + 8 подборов), Браун (11), Бэйнс (0) – старт; М-с Моррис (21 + 8 подборов), Хэйворд (19 + 7 подборов), Смарт (2), Розир (0), Тайс (0). Нью-Йорк: Хардуэй (21 + 7 потерь), Вонле (16 + 10 подборов), Кантер (10 + 10 подборов), Мудиай (5), Хезоня (3) – старт; Берк (29 + 11 передач), Нокс (11 + 9 подборов), Трир (8), Робинсон (8 + 6 блок-шотов), Ниликина (6). Кливленд – Лейкерс 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28) Кливленд: Осман (21 + 7 подборов), Томпсон (14 + 15 подборов), Секстон (12), Худ (9), Нваба (7) – старт; Кларксон (20), Корвер (9), Нэнс (7 + 9 подборов), Харрисон (6). Лейкерс: Джеймс (32 + 14 подборов + 7 передач), Болл (15 + 7 подборов + 6 передач), Ингрэм (14), Кузма (12), Макги (12) – старт; Колдуэлл-Поуп (13), Харт (4), Чендлер (4), Стивенсон (3). Чикаго – Финикс 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23) Чикаго: Лавин (29 + 6 передач), Паркер (20 + 13 подборов + 8 передач), Арчидиаконо (14), Картер (14), Холидэй (11) – старт; Блэйкни (14), Харрисон (9), Лопес (6), Фелисио (4), Пэйн (3). Финикс: Букер (23 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (21), Эйтон (18 + 12 подборов), Ариза (9), Кэнан (6 + 6 передач) – старт; Кроуфорд (16), Холмс (14), Бриджес (5), Джексон (4). Хьюстон – Детройт 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41) Хьюстон: Харден (43 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Капела (27 + 15 подборов + 4 блок-шота), Пол (20 + 7 передач), Эннис (14), Такер (6) – старт; Гордон (7), Грин (6), Хартенштайн (3), Кларк (0). Детройт: Гриффин (37 + 11 подборов + 9 потерь), Драммонд (20 + 11 подборов), Джексон (9), Буллок (8 + 6 передач), Робинсон (6) – старт; Гэллоуэй (13), Смит (11), Джонсон (10), Пачулия (6), Луэр (4), Кальдерон (0). Милуоки – Портленд 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21) Милуоки: Адетокумбо (33 + 16 подборов + 9 передач), Миддлтон (21 + 7 подборов), Брогдон (16), Бледсоу (16), Лопес (3) – старт; Вуд (11), Макер (11 + 8 подборов), Браун (9), Снелл (9), Моррис (7), Коннотон (5), Деллаведова (2), Ильясова (0). Портленд: Лиллард (22), Макколлум (22), Нуркич (16), Амину (4 + 9 подборов), Лэйман (2) – старт; Коллинз (8), Ленард (6), Болдуин (5), Стаускас (5), Тернер (4), Саймонс (2), Харклесс (2), Свэниган (2). Миннесота – Денвер 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18) Миннесота: Таунс (22 + 7 подборов + 6 потерь), Ковингтон (16), Уиггинс (13), Тиг (7 + 8 передач), Гибсон (7) – старт; Роуз (20), Шарич (12 + 7 подборов), Джонс (4), Толливер (0), Дженг (0 + 7 подборов). Денвер: Миллсэп (25 + 5 перехватов), Мюррэй (18), Харрис (17), Эрнангомес (8), Йокич (7 + 12 подборов + 10 передач) – старт; Бизли (11), Моррис (9), Лайлс (4), Пламли (4 + 7 передач). Даллас – Бруклин 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32) Даллас: Барнс (28), Дончич (21 + 9 подборов), Джордан (12 + 14 подборов), Финни-Смит (5), Смит (4) – старт; Харрис (18), Бареа (18 + 7 передач), Клебер (11), Межри (2), Брокхофф (0). Бруклин: Крэбб (27), Расселл (17), Харрис (8), Аллен (6), Дадли (2) – старт; Динуидди (19 + 7 передач), Дэвис (17 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (9 + 8 подборов), Напьер (8), Кэрролл (0). Сан-Антонио – Мемфис 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23) Сан-Антонио: Дерозан (24 + 5 потерь), Гэй (21 + 8 подборов), Олдридж (19 + 11 подборов), Каннингем (7), Форбс (6) – старт; Миллс (15), Бертанс (8), Пелтль (2), Белинелли (1), Уайт (0), Пондекстер (0). Мемфис: Конли (30 + 9 передач), Марк Газоль (20 + 10 подборов), Андерсон (9 + 9 подборов), Джексон (9), Темпл (4) – старт; Грин (12), Каспи (11), М.Брукс (6), Селден (2), Мэк (1). Юта – Сакраменто 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:25) «Юта Джаз»: Митчелл - 35, Краудер - 16, Рубио - 13, Гобер - 13, Инглс - 12, Фэйворс - 8, Бёркс - 7, Экзам - 4, О'Нил - 2, Сефолоша, Брэдли, Нето, Митру-Лонг, Ньянг, Юдо, Кавано, Аллен «Сакраменто Кингз»: Коли-Стайн - 23, Богданович - 18, Бьелица - 18, Фокс - 17, Шамперт - 12, Багли III - 11, Хилд - 10, Джексон - 6, Мейсон - 2, Джайлс - 2, Лябисье, Т. Уильямс, Феррелл, Маклемор, Габриэль, Куфос, Рэндольф Голден Стэйт – Оклахома-Сити 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36) «Голден Стэйт Уорриорз»: Томпсон - 27, Дюрант - 27, Ли - 13, Кук - 7, Игуодала - 6, Белл - 5, Луни - 4, Джонс - 4, Ливингстон - 2, Казинс, Эванс, Йеребко, Грин, Маккинни, Карри, Дерриксон «Оклахома-Сити Тандер»: Шрёдер - 32, Джордж - 25, Адамс - 20, Грант - 14, Уэстбрук - 11, Луваву-Кабарро - 8, Бертон - 6, Ноэль - 4, Диалло - 3, Фелтон, Абринес, Надер, Роберсон, Фергюсон, Дэвис, Паттерсон

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