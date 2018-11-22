Женская сборная Украины вышла в финальную часть Евробаскета-2019

Украинки сыграют на Евробаскете в четвертый раз подряд и девятый раз в истории страны.

Женская национальная сборная Украины по баскетболу, несмотря на поражение в последнем выездном матче квалификации с Испанией, выполнила поставленную задачу и вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который в следующем году пройдет в Сербии и Латвии.

Команда Горана Бошковича стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах, сообщает официальный сайт ФБУ.

Итоговая разница заброшенных/пропущенных у нашей команды составила «+108», что позволило украинкам в четвертый раз подряд и девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы. Еще пять команд, которые вышли в финальную часть со вторых мест это - Чехия, Беларусь, Словения, Венгрия и Швеция. Не попали со вторых мест на чемпионат Европы сборные Греции и Боснии и Герцеговины.

Всего в континентальном первенстве примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

При жеребьевке все 16 участников будут разделены на 4 корзины. Для каждой из сборных будет определяться средний коэффициент, который будет состоять из места на предыдущем Евробаскете-2017 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета-2019.

Напомним, сборная Украины в заключительной игре отбора проиграла Испании, но пробилась в финальную часть.