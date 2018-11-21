Женская сборная Украины вновь уступила Испании в отборе на Евробаскет-2019

Наша команда сохраняет неплохие шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы-2019, как команда которая войдет в 6 лучших команд, которые займут вторые места в своих группах.

Сборная Украины неудачно начала матч, позволив испанкам стартовать с рывка 10:0. Хозяйки свободно чувствовали себя под кольцом и реализовали 4 из 8 трехочковых за четверть.

Немного подтянула нашу команду Кейт Мосс, которая набрала за первую десятиминутку 7 баллов, однако десятиминутку «+7» выиграли подопечные Лукаса Мондело, которым существенно помог стартовый рывок, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Во второй четверти нашим девушкам удалось выровнять игру и благодаря двум подряд точным трехочковым от Радулович сократить отставание до 2 баллов, однако испанки вовремя ответили своим мини-рывком и сумели сохранить преимущество в счете.

Старт третьей четверти остался за испанками, которые быстро получили двухзнначное преимущество, однако вовремя включилась в нападении Ягупова, которая наконец-то добавила на чужой половине площадке и помогла украинской сборной не отпустить испанок в отрыв.

Подопечные Бошковича удачно начали заключительную десятиминутку и вновь сократили отставание до минимума, но дожать более мобильных хозяек нашим девушкам не удалось. Испанки вновь вернули себе более комфортное преимущество, а ендван Домингес, а также лей-ап и три очка от Ндоур сняли все вопросы в этом матче за полторы минуты до его окончания.

Испания во второй раз победила Украину в этом отборе на чемпионат Европы-2019, выиграв домашний матч со счетом 84:71. Команда Лукаса Мондело заняла первое место с 6 победами, а Украины выиграла 4 из 6 поединков квалификации и в итоге стала второй.

Наша команда сохраняет неплохие шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы-2019, как команда которая войдет в 6 лучших команд, которые займут вторые места в своих группах.

Квалификация Евробаскета-2019. 6-й тур

Мелилья, Испания

Испания - Украина 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

Украина: Ягупова 28 + 6 подборов + 5 передач - 4 потери, Удоденко 12 + 6 подборов + 6 передач, Мосс 7 + 6 подборов, Ольховик 3, Науменко 2 + 5 подборов - старт, Радулович 17 + Белоцерковская 2, Самбурская 0, Уро-Ниле 0

Украина: Ягупова 28 + 6 подборов + 5 передач - 4 потери, Удоденко 12 + 6 подборов + 6 передач, Мосс 7 + 6 подборов, Ольховик 3, Науменко 2 + 5 подборов - старт, Радулович 17 + Белоцерковская 2, Самбурская 0, Уро-Ниле 0