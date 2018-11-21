Днепр победой завершил еврокубковый сезон, Черкасские Мавпы проиграли

Украинские клубы провели матчи последнего тура группового этапа Кубка Европы.

Днепр победил дома финскую Катайю в заключительном для себя матче Кубка Европы ФИБА

Матч завершился со счетом 81:65, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева решительно настраивались хотя бы на прощание с еврокубковым сезоном громко хлопнуть дверью. Ярко об этом свидетельствовал и выход в стартовом составе Александра Мишулы.

Впрочем, начало встречи выдался почти равным. Лишь под конец стартовой четверти днепряне «перестреляли» гостей, одержав четыре очка преимущества.

Уже во второй 10-минутке гости прибавили. Особенно существенным стал перевес на подборах: 23 против 16. Таким оборазом, Днепру не удалось увеличить преимущество. Зато разница после первой половины составляла всего один балл.

Возобновилась игра рывком 6:0 от гостей. Ликвидировать отставание хозяевам удалось лишь под конец четверти. А штрафные Вильховецького и трехочковый Мишулы на последних секундах позволили днепрянам захватить пять очков преимущества на заключительную четверть.

Еще один трехочковый Мишулы добавил куража хозяевам, которые быстро увеличили преимущество до 10 очков. В этот раз Днепр своего уже не упустил, доведя поединок до первой победы на групповом этапе. Впрочем, на этом еврокубковый сезон для украинцев закончился. С единственной победой в шести матчах они последними в группе.

В свою очередь, Черкасские Мавпы проиграли румынской Стяуа из Бухареста и завершили турнир с очень досадными показателями победы/поражения - 1 против 5.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа G

21 ноября

Днепр (Украина) – Катая (Финляндия) – 81:65 (18:14, 15:18, 20:16, 17:18)

Группа Е

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Черкасские Мавпы - 86:70 (28:14, 15:26, 19:13, 25:17)