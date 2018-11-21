Вашингтон победил Клипперс, Орландо уступил Торонто в центральных матчах дня НБА

Украинские легионеры и их команды в этот день не играли.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в самом результативном из которых Вашингтон Уизардс оказался сильнее Лос-Анджелес Клипперс. Игра завершилась со счетом 125:118, сообщает официальный сайт лиги. Еще одним примечательным результатом дня стало поражение Орландо Мэджик от Торонто Рэпторс. НБА. Регулярный чемпионат. 20 ноября. Орландо – Торонто 91:93 (17:29, 20:18, 38:26, 16:20) Орландо: Фурнье (27), Гордон (16 + 9 подборов), Вучевич (14 + 18 подборов), Айванду (7), Огастин (5) – старт; Айзек (9), Бамба (7), Росс (4), Грант (2), Симмонс (0). Торонто: Ленард (18), Сиакам (15 + 9 подборов), Ибака (14 + 9 подборов), Грин (13), Лаури (9 + 7 передач) – старт; Браун (8), Валанчюнас (8), Райт (4), Ванвлит (4). Вашингтон – Клипперс 125:118 (21:40, 33:33, 32:22, 39:23) Вашингтон: Уолл (30 + 8 передач), Бил (27 + 7 передач), Портер (11 + 14 подборов), Брайант (7), Убре (3) – старт; Грин (20 + 7 подборов), Саторански (13 + 7 подборов), М-ф Моррис (12), Риверс (2). Клипперс: Харрис (29 + 9 подборов), Гилджес-Александер (17), Гортат (9 + 7 подборов), Брэдли (4), Галлинари (3) – старт; Харрелл (20 + 9 подборов), Уильямс (17), Скотт (9), Беверли (6), Уоллес (2), Торнвелл (2), Марьянович (0). Майами – Бруклин 92:104 (13:20, 29:19, 35:35, 15:30) Майами: Уайтсайд (21 + 23 подбора), Ричардсон (16), Макгрудер (15), Эллингтон (9), Джонс (3) – старт; Уинслоу (10), Адебайо (6 + 8 подборов), Уэйд (5), Дж. Джонсон (4), Робинсон (3). Бруклин: Расселл (20 + 9 подборов + 6 передач), Аллен (13 + 14 подборов), Харрис (11), Крэбб (8), Дадли (0) – старт; Динуидди (16 + 7 передач), Кэрролл (11), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов), Дэвис (9 + 8 подборов), Напьер (6). Нью-Йорк – Портленд 114:118 (35:33, 25:25, 25:31, 29:29) Нью-Йорк: Хардуэй (32), Мудиай (16), Вонле (14 + 14 подборов), Кантер (7 + 6 передач), Хезоня (2) – старт; Берк (19), Трир (9), Ниликина (7), Робинсон (6), Нокс (2). Портленд: Макколлум (31), Лиллард (29 + 8 передач), Нуркич (13 + 11 подборов), Амину (6 + 8 подборов), Лэйман (3) – старт; Ленард (15), Тернер (10), Стаускас (9), Коллинз (2), Болдуин (0).

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