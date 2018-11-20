14 игроков вошли в заявку мужской сборной Украины по баскетболу на матчи отбора ЧМ-2019

Вскоре состоятся игры против команд Словении и Испании.

Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с заявкой на матчи второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании.

В расширенный ростер национальной команды попали 14 игроков, в том числе Иссуф Санон и Богдан Близнюк, о приезде которых в ряды сборной говорилось ранее, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В команде нашлось место, как дебютантам, так и более опытным игрокам:

ЗАЩИТНИКИ:

Александр Рябчук (Химик, 186, 29), первый тренер Алексей Діберт;

Александр Кобец (Кепитал Сити, США, 197, 22), первый тренер Игорь Кобец;

Иссуф Санон (Олимпия, Словения, 190, 19), первый тренер Ирина Наседкина;

Павел Крутоус ("Киев-Баскет, 197, 26), первый тренер Богдан Федоренко;

Александр Липовый (Промітеас, Греция, 200, 26), первый тренер Людмила Покровенко;

Иван Ткаченко, (Черкасские Обезьяны, 197, 78), первый тренер Федоренко Анатолий Николаевич;

ФОРВАРДЫ:

Максим Пустозвонов (БК Одесса, 200, 31), первый тренер Юрий Дятловский;

Александр Беликов (БК Одесса, 200, 26), первый тренер Владимир Машыр;

Сергей Павлов (Химик, 206, 21), первый тренер Ивлева Александра Петровна;

Вячеслав Бобров (Гипускоа-Баскет, Испания 203, 26), первые тренеры Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;

Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Израиль, 198, 23)

Владимир Герун (Бреоган, Испания, 208, 24), первые тренеры Михаил Лисоволенко/Арина Гребнева;

ЦЕНТРОВЫЕ:

Вячеслав Петров (Химик, 204, 24), первый тренер Владислав Янаки;

Вячеслав Кравцов (Бургос, Испания 212, 31), первый тренер Сергей Комаров

Напомним, что матч против чемпионов Европы словенцев наша национальная команде сыграет 29 ноября в Запорожье в обновленном современном ПС Юность.

Против Испании подопечные Евгения Мурзина сыграют 2 декабря на выезде на острове Тенерифе в городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.

Турнирное полоение в группе "І" перед вторым игровым окном второго раунда квалификации ЧМ-2019: