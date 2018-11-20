Лэнь набрал 12 очков в матче Атланты против Клипперс в НБА

Несмотря на усилия украинца его команда проиграла в матче регулярного чемпионата.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся ряд матче регулярного чемпионата, в одном из которых команда украинца Алексея Лэня Атланта Хоукс проиграла Лос-Анджелес Клипперс.

Матч завершился со счетом 119:127, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь вышел в стартовой пятерке Атланты на этот матч.

Украинец провел на площадке 23:36 минуты, за которые успел набрать 12 очков (5/9 с игры, 1/1 трехочковых), выполнил 12 подборов (6 в атаке), 2 блока, а также совершил 2 потери.

НБА. Регулярный чемпионат.

19 ноября.

Атланта — Нью-Йорк 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

А: Спэллман (18 + 10 подборов), Лэнь (9 + 5 подборов), Бэйзмор (16 + 7 подборов), Янг (15 + 5 подборов), Принс (16), Лин (9), Пламли (8 + 5 подборов), Бембри (5 подборов)

НЙ: Вонле (11 + 13 подборов), Хардуэй-младший (34), Ниликина (14), Мудиай (11 + подборов), Кантер (17 + 11 подборов), Триер (16), Робинсон (6 подборов)

Лейкерс – Миннесота 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)

Л: Джеймс (24 + 10 подборов), Кузма (21), Макги (16), Ингрэм (20 + 5 подборов), Харт (21), Болл (5 подборов), Чендлер (9 подборов)

М: Уиггинс (19 + 5 передач), Гибсон (16 + 11 подборов), Таунс (13 + 9 подборов), Батлер (24 + 5 подборов + 5 передач), Роуз (31 + 5 передач)

Шарлотт – Бостон 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25)

Ш: Уокер (43 + 5 передач + 4 потери), Лэмб (18 + 6 подборов), Эрнангомес (14), Батюм (9 + 8 подборов), Зеллер (7 + 8 подборов)

Б: Ирвинг (27 + 11 передач + 5 подборов), Тейтум (18 + 6 подборов), Смарт (14), Браун (10), Хорфорд (10 + 3 блок-шота), Тайс (10), Моррис (9 + 8 подборов + 3 потери), Розье (8)

Детройт – Кливленд 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)

Д: Драммонд (23 + 16 подборов + 3 блок-шота), Гриффин (21 + 5 передач + 12 подборов + 5 потерь), Буллок (21), Джекссон (13 + 4 потери), Смит (11), Джонсон (9 + 6 подборов)

К: Секстон (18), Кларксон (16), Худ (12), Жижич(12 + 6 подборов), Томпсон (10 + 7 подборов), Осман (10)

Индиана – Юта 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)

И: Богданович (21), Холидей (19 + 7 подборов), Сабонис (19 + 9 передач + 9 подборов + 4 потери), Янг (12 + 3 перехвата), Тернер (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Макдермотт (12), Коллисон (9 + 7 передач + 6 подборов), Эванс(8 + 5 передач)

Ю: Рубио (28 + 6 передач 3 перехвата + 4 потери), Краудер (14 + 5 подборов), Гобер (12 + 11 подборов), Митчелл (7 + 3 потери), Инглс (5 + 5 передач + 3 потери)

Филадельфия – Финикс 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28)

Фил: Эмбиид (33 + 17 подборов + 3 перехвата + 6 потерь), Мускала (19 + 5 подборов), Симмонс (19 + 9 передач + 11 подборов + 4 потери), Редик (17), Батлер (16), Шамет (9)

Фин: Букер (37 + 8 передач), Уоррен (21), Эйтон (17 + 9 подборов), Бриджес (13), Холмс (10), Ариза (10 + 5 передач + 7 подборов + 3 перехвата)

Милуоки – Денвер 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)

М: Адетокунбо (29 + 6 передач + 12 подборов + 4 потери), Бледсо (23 + 5 передач + 5 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Брогдон (13 + 8 подборов + 3 потери), Миддлтон (13 + 5 передач + 6 подборов), Ильясова (8), Лопес (8 + 10 подборов + 3 блок-шота)

Д: Йокич (20 + 5 передач + 5 подборов + 3 потери), Мюррэй (17 + 9 + 8 подборов + 5 потерь), Харрис (14 + 6 передач), Бизли (12), Моррис (10), Миллсэп (8 + 9 подборов)

Нью-Орлеан – Сан-Антонио 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)

НО: Дэвис (29 + 9 подборов), Мур (24), Рэндл (21 + 10 передач + 14 подборов), Холидей (21 + 9 передач + 5 потерь), Миротич (13 + 5 подборов), Джексон (12), Миллер (9)

СА: Дерозан (21 + 5 передач + 6 подборов + 3 потери), Форбс (20), Каннингем (19 + 7 подборов), Гей (17 + 6 подборов + 3 потери), Белинелли (11), Пелтль (11), Мету (8), Олдридж (7 + 10 подборов)

Сакраменто – Оклахома 117:113 (37:24, 32:32, 15:29, 33:28)

С: Хилд (25), Шамперт (23 + 4 перехвата), Богданович (16 + 5 подборов + 4 потери), Багли (15 + 13 подборов), Бйелица (12 + 8 подборов), Коли-Стайн (9 + 5 передач + 14 подборов)

О: Уэстбрук (29 + 7 передач + 13 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Джордж (27 + 9 подборов + 3 потери), Диалло (18), Адамс (11 + 15 подборов), Луваву-Кабарро (11 + 5 подборов), Грант (8)

Мемфис – Даллас 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)

М: Конли (28 + 7 передач + 5 подборов + 3 потери), Газоль (17 + 15 подборов + 4 блок-шота), Джексон (13 + 4 блок-шота), Грин (12 + 9 подборов), Темпл (12 + 5 передач), Андерсон (8 + 5 передач)

Д: Смит (19 + 5 передач + 3 потери), Джордан (17 + 20 подборов), Дончич (15 + 10 подборов + 3 потери), Финни-Смит (13), Барнс (10), Брансон (8)