Запорожье обыграло Киев-Баскет и вернуло лидерство в баскетбольной Суперлиге

Матч завершился со счетом 88:82.

Запорожье победило дома Киев-Баскет в матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 88:82, сообщает официальный сайт соревнований.

Первыми из стартовой пристрелки вышли гости. Благодаря существенному преимуществу на подборах и лучшей результативности они ушли в отрыв. Однако больше восьми очков разницу не удалось сделать. Хозяева несколько раз удачно перехватили мяч, довели атаки до результативного завершения и нейтрализовали отставание. Первая четверть в итоги получилась равной по счету.

Во второй 10-минутке игра была более ровной. Однако большую часть времени киевляне уже пришлось догонять запорожцев, чтобы не отпускать дальше. Минимальное преимущество гостям по итогам первой половины обеспечил трехочковый Крутоуса. Запорожцы после этого еще пробивали штрафные, и Трент одну попытку промахнулся.

Хозяева в первой половине значительно чаще атаковали кольцо с игры: 44 попытки против 28-ми. Паритет в счете обеспечила лучшая меткость киевлян: 14 против 15 попаданий.

Игра возобновилась неприятными для хозяев +5 от киевлян. Запорожцы были вынуждены брать тайм-аут. Сразу переломить ход борьбы это не позволило, но атакующий пыл киевлян сбило. Они еще по инерции вышли вперед на 9 очков – самая большая разница на то время. И до конца четверти хозяева же поймали кураж. В итоге перед заключительной четвертью уже Запорожье мало 2 очка преимущества.

На заключительную четверть, похоже, больше сил осталось у хозяев. Они снова захватили небольшое преимущество, не позволяя киевлянам нивелировать ее. Те стали больше ошибаться. Гости так и остались лучшими по проценту реализации, и хозяева еще больше атаковали на заключительных минутах.

Поэтому запорожцы удержали победный счет, вернув лидерство в Суперлиге Пари-Матч.

Решающий вклад в победу Запорожья сделали американцы Холтон и Кіндал. У гостей их співвітзизник Крик также делал все возможное для сохранения интриги.

Запорожье следующий поединок Суперлиги Пари-Матч имеет по расписанию сыграть 7 декабря дома против Химика. Киевляне днем ранее примут дома Политехник.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

Запорожье – Киев-Баскет– 88:82 (22:22, 23:24, 21:18, 22:18)

Запорожье: Холтон 21 очко, 6 подборов, 5 передач; Кіндал 19о, 15пд, 1пр.

Киев-Баскет: Крик 22о, 6пд, 5пр; Крутоус 17о, 3пд, 7пр.