Михайлюк сыграл за Лейкерс в победном матче НБА против Майами

В этой игре партнер украинца по команде ЛеБрон Джеймс набрал 51 очко и установил личный рекорд результативности в выступлениях за новую команду.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс со Святославом Михайлюком в составе обыграли Майами Хит.

Игра завершилась со счетом 113:97, а лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил рекорд результативности, сообщает официальный сайт лиги.

ЛеБрон набрал 51 очко в гостевом матче против своей бывшей команды из Майами. Игрок реализовал 19 из 31 броска с игры, включая 6 из 8 трехочковых, 7 из 10 штрафных, а также сделал 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Украинец Святослав Михайлюк в этом матче провел на площадке около трех минут, но результативными действиями за это время не отметился.

НБА. Регулярный чемпионат.

18 ноября.

Майами – Лос-Анжджелес Лейкерс 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21)

М: Эллингтон (19), Ричардсон (17 + 6 подборов), Т. Джонсон (17 + 6 подборов), МакГрудер (14 + 7 подборов), Дж. Джонсон (8)

ЛАЛ: Леброн (51 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (19), Кузма (15), Ингрэм (13 + 7 подборов)

Миннесота – Мемфис 87:100 (20:17, 23:30, 19:28, 25:25)

Ми: Роуз (18), Ковингтон (15 + 4 перехвата), Таунс (15 + 20 подборов + 4 потери), Виггинс (14 + 4 потери), Шарич (14 + 3 потери)

Ме: Газоль (26 + 13 подборов + 3 блок-шота), Конли (18 + 8 передач), Джексон (13 + 3 блок-шота + 3 потери), Мак (12), Темпл (8 + 8 подборов), Грин (8 + 8 подборов)

Вашингтон – Портленд 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28)

В: Уолл (24 + 3 блок-шота), Обри (19), Портер (13), Бил (12), Саторански (10 + 7 передач), Риверс (8)

П: Лиллард (40 + 6 подборов + 5 передач), МакКоллум (25 + 7 подборов), Нюркич (13 + 14 подборов + 8 передач), Амину (9 + 8 подборов), Тернер (8 + 8 подборов + 6 передач + 3 потери)

Орландо – Ньй-Йорк Никс 131:117 (44:31, 23:35, 31:26, 33:25)

О: Гордон (31 + 4 потери), Вучевич (28 + 10 подборов + 9 передач + 3 потери), Фурнье (19 + 6 передач + 3 потери), Исаак (16), Огастин (12 + 7 передач), Росс (10)

Н: Хардуэй (32), Берк (31 + 3 потери), Кантер (21 + 19 подборов + 4 потери), Мудиай (12)

Сан-Антонио – Голден Стэйт 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22)

СА: Олбридж (24 + 18 подборов), ДеРозан (20 + 6 подборов + 9 передач), Гай (19 + 5 подборов + 3 блок-шота), Белинелли (12), Форбс (10), Миллс (8 + 5 подборов + 5 передач)

ГС: Дюрант (26 + 10 подборов + 6 передач), Томпсон (25 + 4 потери), Кук (16 + 8 подборов), Йеребко (8 + 10 подборов)