Химик с боем обыграл Политехник в матче баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 94:82.

Команда Виталия Степановского на родном паркете победила неуступчивый Политехник.

Харьковчане, почувствовав вкус побед в прошлой игре в Одессе, были близки и к сегодняшней победы, однако хозяева все же не дали сопернику догнать себя в последней десятиминутке и переломить ход игры, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе команды начали игру довольно ровно: сначала гости открыли счет в матче, однако очень быстро южненцы также набрали свои первые очки. В середине четверти счет был 10:11 в пользу Политехника. Команды продолжали играть ровно, не отпуская друг друга в отрыв. Первый период так и завершился при минимальном преимуществе гостей – 18:19.

Вторая четверть началась с активных действий от легионеров харьковчан: лидер команды гостей Телджон Кромер сначала попал три, а после этого добавил еще два очка в корзину соперника, на что Виталий Степановский был вынужден реагировать минутой, которая, в свою очередь, оказалась достаточно продуктивной. После перерыва уже легионеры хозяев площадки взяли на себя инициативу и начали сокращать разницу в счете.

Как результат – уже через несколько мгновений Химик был впереди с довольно убедительной разницей. В концовке периода Роман Козлов пытался сократить отставание своими точными бросками, однако яркое завершение второго периода от Войналовича и Джонса, не позволили харьковчанам приблизиться в счете.

Вторая половина игры также началась с рывка южненцев: американцы Эдвин и Джонс выполнили результативные атаки и увеличили отрыв своей команды до 15 баллов. Политехник пытался отыграться за счет точных дальних, однако у команды Владимира Коваля в этой четверти мало что получалось на паркете. В итоге третья десятиминутка была проиграна харьковчанами с разницей в 12 баллов.

Однако, на последнюю четверть гости все же нашли силы! Результативные действия Кромера и Грэма, а также помощь от Рочняка и Завадского позволили команде в красном хорошо пощекотать нервы болельщикам в ФСК “Олимп”. Харьковчане быстро сократили разницу с -20 до -6 и заставили Виталия Степановського перестраивать игру своей команды на последние несколько минут. Но все же, до яркой развязки не последних секундах в сегодняшней игре не дошло: Южненцы таки удержали свое преимущество и не дали сопернику приблизиться в счете вплотную. 94:82 – победа Химика.

БК "Химик" - БК "Политехник" - 94:82 (18:19, 29:17, 28:20, 19:26)

Хим: Джонс - 25оч, 11пб, 8рп; Антипов - 18оч, 5пб; Эдвин - 16оч, 6рп.

Ха: Кромер - 27оч, 4пб, 6рп; Грэм - 24оч, 13пб; Рочняк - 12оч.