Михайлюк впервые за неделю сыграл в составе Лейкерс, Лэнь набрал 5 очков в матче Атланты

Оба украинских легионера были задействованы в играх своих команд.

В ночь на овскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 10 матчей, в двух из которых приняли участие украинские легионеры.

Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА против Орландо, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец провел на площадке 10 минут, за которые успел набрать 8 очков (2/3 трехочковые, 2/2 со штрафных). Вместе с тем, его команда потерпела поражение со счетом 130:117.

Перед этим Михайлюк появлялся в составе "озерников" ровно неделю назад.

В свою очередь, Алексей Лэнь набрал 5 очков в матче Атланты против Индианы.

Украинец провел на площадке чуть более 20 минут, а его Атланта также уступила - со счетом 89:97.

В матче с Пэйсерс украинец набрал 5 очков (1/6 двухочковых, 0/1 трехочкового, 3/4 штрафных), сделал 4 подбора (2 в нападении), 2 передачи, 1 перехват, допустил 2 фола, при коэффициенте полезности "+/-" 6.

НБА. Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Бруклин – Клипперс 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)

Бруклин: Аллен (24 + 11 подборов), Расселл (23 + 10 передач), Харрис (19), Крэбб (15), Дадли (5) – старт; Динуидди (11 + 7 передач), Кэрролл (9 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (8), Дэвис (4 + 11 подборов), Напьер (1).

Клипперс: Галлинари (28), Харрис (27 + 8 подборов), Гортат (10 + 8 подборов), Беверли (6 + 8 передач), Гилджес-Александер (4) – старт; Уильямс (16), Харрелл (16 + 10 подборов), Скотт (9), Уоллес (6), Робинсон (3), Торнвелл (2).

Шарлотт – Филадельфия 119:122 OT (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)

Шарлотт: Уокер (60 + 7 подборов + 9 потерь), Лэмб (20 + 10 подборов), Зеллер (10 + 7 подборов), Марв. Уильямс (4), Батюм (0) – старт; Бэйкон (9), Бриджес (9), Паркер (2), Монк (2), Бийомбо (2), Эрнангомес (1).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 11 подборов), Редик (23), Симмонс (23 + 11 подборов + 9 передач), Батлер (15), Мускала (6) – старт; Фульц (6), Джонсон (6), Шэмет (5), Коркмаз (3), Чендлер (2).

Индиана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

Индиана: Богданович (22), Коллисон (12), Янг (11 + 7 подборов), Тернер (10 + 11 подборов), Оладипо (2) – старт; Холидэй (12), Эванс (11), Сабонис (9 + 16 подборов + 6 передач), Джозеф (4 + 5 перехватов + 7 потерь), Макдермотт (4), О’Куинн (0), Лиф (0).

Атланта: Бэйзмор (13), Янг (9), Хертер (5), Лень (5), Пойтресс (0) – старт; Лин (16), Коллинз (12), Дедмон (12 + 7 подборов), Бембри (8), Картер (7), Спеллмен (2), Дорси (0).

Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

Орландо: Вучевич (36 + 13 подборов), Огастин (22 + 7 передач), Фурнье (15), Гордон (12), Айванду (0) – старт; Росс (13), Симмонс (12 + 6 передач), Бамба (8), Айзек (7 + 5 блок-шотов), Грант (3), Мартин (2), Бриско (0), Берч (0).

Лейкерс: Джеймс (22 + 7 передач), Ингрэм (17 + 7 передач), Макги (11), Кузма (8 + 5 потерь), Болл (0) – старт; Стивенсон (19), Харт (13), Колдуэлл-Поуп (10), Михайлюк (8), Бизли (7), Чендлер (2), Вагнер (0).

Новый Орлеан – Денвер 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)

Новый Орлеан: Дэвис (40 + 8 подборов + 8 передач), Миротич (20 + 10 подборов), Холидэй (19 + 8 передач), Мур (13), Джонсон (6) – старт; Рэндл (21 + 10 подборов), Кларк (3), Миллер (3), Джексон (0).

Денвер: Йокич (25 + 10 подборов + 8 передач), Харрис (24), Эрнангомес (20 + 11 подборов), Мюррэй (11 + 6 передач), Миллсэп (7) – старт; Моррис (13), Лайлс (7), Бизли (4), Пламли (4).

Бостон – Юта 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)

Бостон: Ирвинг (20 + 8 подборов), Тейтум (10 + 7 подборов), Хорфорд (9), Хэйворд (7), Браун (3) – старт; Ябуселе (9), Тайс (7), Смарт (5), Бэйнс (5), Розир (4 + 7 подборов), М-с Моррис (3), Уонамейкер (2), Оджелей (2).

Юта: Митчелл (28 + 6 передач), Рубио (20), Гобер (12 + 9 подборов), Фэйворс (10 + 8 подборов), Инглс (7 + 6 передач) – старт; Экзам (10 + 7 подборов), Краудер (5), О'Нил (3 + 7 подборов), Беркс (2), Ньянг (1), Аллен (0), Удох (0).

Чикаго – Торонто 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)

Чикаго: Холидэй (12), Паркер (12), Картер (8), Арчидиаконо (6), Пэйн (4) – старт; Блэйкни (13), Хатчисон (9 + 5 потерь), Лопес (9), Харрисон (7 + 6 передач + 5 перехватов), Фелисио (3).

Торонто: Ванвлит (18), Грин (17), Ибака (16 + 4 блок-шота), Сиакам (12 + 8 подборов), Лаури (8 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Браун (10), Ричардсон (9 + 5 потерь), Лойд (8), Валанчюнас (8 + 9 подборов), Райт (7), Монро (7), Буше (2).

Хьюстон – Сакраменто 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)

Хьюстон: Харден (34 + 8 передач + 6 потерь), Пол (24 + 9 передач + 8 потерь), Капела (23 + 16 подборов + 4 блок-шота), Такер (9 + 8 подборов), Эннис (6) – старт; Грин (17), Гордон (11), Кларк (5 + 4 блок-шота), Крисс (2), Хартенштайн (1), Картер-Уильямс (0).

Сакраменто: Хилд (23 + 7 подборов), Фокс (19), Шамперт (3), Коули-Стайн (3), Бьелица (2) – старт; Бэгли (16 + 8 подборов), Богданович (14), Джексон (10), Джайлз (7), Феррелл (5), Мэйсон (4), Т.Уильямс (4), Лабиссьер (2).

Даллас – Голден Стэйт 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23)

Финикс – Оклахома-Сити 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31)