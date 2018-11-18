Михайлюк впервые за неделю сыграл в составе Лейкерс, Лэнь набрал 5 очков в матче Атланты
В ночь на овскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 10 матчей, в двух из которых приняли участие украинские легионеры.
Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА против Орландо, сообщает официальный сайт лиги.
Украинец провел на площадке 10 минут, за которые успел набрать 8 очков (2/3 трехочковые, 2/2 со штрафных). Вместе с тем, его команда потерпела поражение со счетом 130:117.
Перед этим Михайлюк появлялся в составе "озерников" ровно неделю назад.
В свою очередь, Алексей Лэнь набрал 5 очков в матче Атланты против Индианы.
Украинец провел на площадке чуть более 20 минут, а его Атланта также уступила - со счетом 89:97.
В матче с Пэйсерс украинец набрал 5 очков (1/6 двухочковых, 0/1 трехочкового, 3/4 штрафных), сделал 4 подбора (2 в нападении), 2 передачи, 1 перехват, допустил 2 фола, при коэффициенте полезности "+/-" 6.
НБА. Регулярный чемпионат.
17 ноября.
Бруклин – Клипперс 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)
Бруклин: Аллен (24 + 11 подборов), Расселл (23 + 10 передач), Харрис (19), Крэбб (15), Дадли (5) – старт; Динуидди (11 + 7 передач), Кэрролл (9 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (8), Дэвис (4 + 11 подборов), Напьер (1).
Клипперс: Галлинари (28), Харрис (27 + 8 подборов), Гортат (10 + 8 подборов), Беверли (6 + 8 передач), Гилджес-Александер (4) – старт; Уильямс (16), Харрелл (16 + 10 подборов), Скотт (9), Уоллес (6), Робинсон (3), Торнвелл (2).
Шарлотт – Филадельфия 119:122 OT (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)
Шарлотт: Уокер (60 + 7 подборов + 9 потерь), Лэмб (20 + 10 подборов), Зеллер (10 + 7 подборов), Марв. Уильямс (4), Батюм (0) – старт; Бэйкон (9), Бриджес (9), Паркер (2), Монк (2), Бийомбо (2), Эрнангомес (1).
Филадельфия: Эмбиид (33 + 11 подборов), Редик (23), Симмонс (23 + 11 подборов + 9 передач), Батлер (15), Мускала (6) – старт; Фульц (6), Джонсон (6), Шэмет (5), Коркмаз (3), Чендлер (2).
Индиана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)
Индиана: Богданович (22), Коллисон (12), Янг (11 + 7 подборов), Тернер (10 + 11 подборов), Оладипо (2) – старт; Холидэй (12), Эванс (11), Сабонис (9 + 16 подборов + 6 передач), Джозеф (4 + 5 перехватов + 7 потерь), Макдермотт (4), О’Куинн (0), Лиф (0).
Атланта: Бэйзмор (13), Янг (9), Хертер (5), Лень (5), Пойтресс (0) – старт; Лин (16), Коллинз (12), Дедмон (12 + 7 подборов), Бембри (8), Картер (7), Спеллмен (2), Дорси (0).
Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)
Орландо: Вучевич (36 + 13 подборов), Огастин (22 + 7 передач), Фурнье (15), Гордон (12), Айванду (0) – старт; Росс (13), Симмонс (12 + 6 передач), Бамба (8), Айзек (7 + 5 блок-шотов), Грант (3), Мартин (2), Бриско (0), Берч (0).
Лейкерс: Джеймс (22 + 7 передач), Ингрэм (17 + 7 передач), Макги (11), Кузма (8 + 5 потерь), Болл (0) – старт; Стивенсон (19), Харт (13), Колдуэлл-Поуп (10), Михайлюк (8), Бизли (7), Чендлер (2), Вагнер (0).
Новый Орлеан – Денвер 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)
Новый Орлеан: Дэвис (40 + 8 подборов + 8 передач), Миротич (20 + 10 подборов), Холидэй (19 + 8 передач), Мур (13), Джонсон (6) – старт; Рэндл (21 + 10 подборов), Кларк (3), Миллер (3), Джексон (0).
Денвер: Йокич (25 + 10 подборов + 8 передач), Харрис (24), Эрнангомес (20 + 11 подборов), Мюррэй (11 + 6 передач), Миллсэп (7) – старт; Моррис (13), Лайлс (7), Бизли (4), Пламли (4).
Бостон – Юта 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)
Бостон: Ирвинг (20 + 8 подборов), Тейтум (10 + 7 подборов), Хорфорд (9), Хэйворд (7), Браун (3) – старт; Ябуселе (9), Тайс (7), Смарт (5), Бэйнс (5), Розир (4 + 7 подборов), М-с Моррис (3), Уонамейкер (2), Оджелей (2).
Юта: Митчелл (28 + 6 передач), Рубио (20), Гобер (12 + 9 подборов), Фэйворс (10 + 8 подборов), Инглс (7 + 6 передач) – старт; Экзам (10 + 7 подборов), Краудер (5), О'Нил (3 + 7 подборов), Беркс (2), Ньянг (1), Аллен (0), Удох (0).
Чикаго – Торонто 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)
Чикаго: Холидэй (12), Паркер (12), Картер (8), Арчидиаконо (6), Пэйн (4) – старт; Блэйкни (13), Хатчисон (9 + 5 потерь), Лопес (9), Харрисон (7 + 6 передач + 5 перехватов), Фелисио (3).
Торонто: Ванвлит (18), Грин (17), Ибака (16 + 4 блок-шота), Сиакам (12 + 8 подборов), Лаури (8 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Браун (10), Ричардсон (9 + 5 потерь), Лойд (8), Валанчюнас (8 + 9 подборов), Райт (7), Монро (7), Буше (2).
Хьюстон – Сакраменто 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)
Хьюстон: Харден (34 + 8 передач + 6 потерь), Пол (24 + 9 передач + 8 потерь), Капела (23 + 16 подборов + 4 блок-шота), Такер (9 + 8 подборов), Эннис (6) – старт; Грин (17), Гордон (11), Кларк (5 + 4 блок-шота), Крисс (2), Хартенштайн (1), Картер-Уильямс (0).
Сакраменто: Хилд (23 + 7 подборов), Фокс (19), Шамперт (3), Коули-Стайн (3), Бьелица (2) – старт; Бэгли (16 + 8 подборов), Богданович (14), Джексон (10), Джайлз (7), Феррелл (5), Мэйсон (4), Т.Уильямс (4), Лабиссьер (2).
Даллас – Голден Стэйт 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23)
Финикс – Оклахома-Сити 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31)