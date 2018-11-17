Женская сборная Украины уверенно обыграла Болгарию в отборе Евробаскета-2019

Разница +26 в пользу украинок красноречиво говорит о соотношении сил на паркете.

Женская сборная Украины по баскетболу провела поединок квалификации чемпионата Европы-2019, уверенно обыграв сборную Болгарии на выезде со счетом 86:60.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинки с самого начала встречи добились преимущества в игре и в счете. Счет по четвертям явно свидетельствует о разнице в классе в пользу украинок - 21:15, 19:15, 24:5, 22:25. Лучшим игроков встречи стала Алина Ягупова, пополнившая копилку Украины 32 очками.

После пяти туров сборная Украины набрала 9 очков и вышла на первое место в своем квартете, однако у сборной Испании, которая идет второй (8 очков), остается матч в запасе.

В последнем туре, 21 ноября, украинки, играющие под руководством черногорского тренера Горана Бошковича, проведут матч с фаворитом группы - Испанией - снова на выезде.

В финальную часть Евробаскета, который в следующем году пройдет в Сербии и Латвии, напрямую выходят победители отборочных групп, а также шесть лучших обладателей вторых мест.