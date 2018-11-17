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Черкасские Мавпы прервали серию из пяти поражений подряд в Суперлиге, обыграв Запорожье

17:06, 17 ноября 2018
Баскетбол
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Запорожье - Черкасские Мавпы / fbu.ua

Таким образом, действующий чемпион страны прервал серию из пяти поражений подряд, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

В свою очередь, для лидера Суперлиги "Запорожья" поражение стало уже вторым подряд - в конце прошлой недели команда уступила "Днепру".

Запорожье - Черкасские Мавпы - 90:93 (26:16, 14:25, 30:30, 20:22)

Запорожье: Кондраков (12), Холтон (17 + 8 передач), Киндал (15 + 11 подборов), Прессли (16 + 7 подборов), Мироненко (12 + 5 подборов), Трент (16 + 6 подборов)

Черкасские Мавпы: Кольченко (13 + 5 передач), Янг (20 + 6 передач), Ткаченко (11 + 6 подборов), Коукли (18 + 8 подборов), Арнет (15 + 6 подборов + 5 передач), Чумаков (5 подборов),

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Теги: #баскетбол Суперлига