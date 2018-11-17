Бостон в овертайме обыграл Торонто, Нью-Йорк Никс уступил Новому Орлеану в лиге НБА

"Филадельфия" была сильнее "Юты".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. Бостон – Торонто 123:116 OT (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9) Бостон: Ирвинг (43 + 11 передач), Тейтум (21 + 7 подборов), Хэйворд (15), Хорфорд (11 + 9 подборов), Браун (7) – старт; М-с Моррис (11 + 7 подборов), Бэйнс (6), Смарт (5), Розир (4). Торонто: Ленард (31 + 15 подборов), Ибака (21), Сиакам (16 + 9 подборов), Лаури (14 + 7 передач), Грин (11) – старт; Валанчюнас (11), Райт (7), Ануноби (5), Ванвлит (0). Индиана – Майами 99:91 (18:27, 32:16, 22:24, 27:24) Индиана: Богданович (16), Тернер (12 + 7 подборов), Оладипо (8), Янг (6), Коллисон (4) – старт; Эванс (23 + 10 подборов), Сабонис (15 + 12 подборов), Джозеф (12), Макдермотт (3). Майами: Ричардсон (28), Уайтсайд (12 + 17 подборов), Макгрудер (11), Драгич (8), Уинслоу (5 + 6 передач) – старт; Джонсон (10), Эллингтон (9), Адебайо (8), Олиник (0). Филадельфия – Юта 113:107 (38:24, 16:28, 32:32, 27:23) Филадельфия: Батлер (28 + 7 передач), Эмбиид (23 + 7 подборов), Редик (16), Симмонс (10 + 8 подборов + 8 передач), Чендлер (2) – старт; Джонсон (11), Мускала (9), Фульц (6), Шэмет (6), Коркмаз (2). Юта: Митчелл (31), Инглс (14), Рубио (13), Фэйворс (13), Гобер (12 + 10 подборов) – старт; Краудер (9), Экзам (7), Беркс (4), Сефолоша (2), О'Нил (2), Удох (0). Вашингтон – Бруклин 104:115 (30:26, 24:30, 25:35, 25:24) Вашингтон: Ховард (25 + 17 подборов), Бил (20), Уолл (16 + 7 передач), Портер (8), М-ф Моррис (4) – старт; Убре (18), Грин (6), Саторански (4), Маинми (3), Риверс(0), Браун (0). Бруклин: Расселл (23 + 6 передач), Аллен (16 + 12 подборов), Харрис (9), Крэбб (6),Дадли (5) – старт; Динуидди (25 + 8 передач), Кэрролл (11), Куруц (9), Напьер (8), Дэвис (3), Муса (0). Новый Орлеан – Нью-Йорк 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28) Новый Орлеан: Дэвис (43 + 17 подборов), Холидэй (24 + 10 передач), Мур (13), Миротич (12 + 10 подборов), Пэйтон (0) – старт; Рэндл (19 + 11 подборов), Джексон (6),Джонсон (5), Кларк (4), Миллер (3). Нью-Йорк: Хардуэй (30 + 8 подборов), Мудиай (19), Трир (11), Нокс (11), Робинсон (7 + 7 подборов) -старт; Берк (24), Кантер (8), Дотсон (6), Ниликина (4), Вонле (4). Миннесота – Портленд 112:96 (29:21, 26:22, 28:24, 29:29) Миннесота: Уиггинс (23), Ковингтон (14), Таунс (14 + 9 подборов), Тиг (13 + 7 передач),Гибсон (12) – старт; Роуз (17 + 7 подборов + 6 передач), Шарич (9 + 7 подборов), Дженг (6), Джонс (4), Окоги (0), Наннэлли (0). Портленд: Макколлум (18), Лиллард (16 + 5 потерь), Нуркич (13 + 11 подборов), Амину(5 + 8 подборов), Лэйман (4) – старт; Ленард (10), Трент (8), Стаускас (8), Саймонс (7), Коллинз (5 + 8 подборов), Болдуин (2), Тернер (0), Свэниган (0) Мемфис – Сакраменто 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26) Мемфис: Джексон (27), Конли (19 + 6 передач), Марк Газоль (19 + 15 подборов),Темпл (14), Андерсон (2 + 7 подборов) – старт; Селден (10), Мэк (9 + 8 передач), М.Брукс (6), Каспи (6). Сакраменто: Фокс (23 + 10 передач + 6 потерь), Хилд (16), Шамперт (12), Коули-Стайн (11 + 8 подборов), Бьелица (8) – старт; Богданович (12), Т.Уильямс (8 + 8 подборов), Бэгли (7), Джайлз (4), Мэйсон (3). Милуоки – Чикаго 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24) Милуоки: Бледсоу (25 + 6 передач), Миддлтон (23 + 10 подборов + 8 передач),Адетокумбо (23 + 13 подборов), Лопес (14), Брогдон (13) – старт; Снелл (11),Макер (9), Коннотон (2 + 7 подборов), Вуд (2), Ильясова (1), Деллаведова (0),Моррис (0), Браун (0). Чикаго: Паркер (21 + 8 подборов), Холидэй (20), Лавин (15), Картер (12),Арчидиаконо (3) – старт; Блэйкни (18), Харрисон (5 + 7 подборов), Лопес (5),Хатчисон (3), Пэйн (2), Фелисио (0).

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