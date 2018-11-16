Голден Стэйт проиграл на выезде Хьюстону, Денвер разгромил Атланту

"Клипперс" обыграл "Сан-Антонио".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. Украинец Алексей Лень провел на паркете в матче с "Денвером" почти 13 минут, набрал 6 очков, совершил 5 подборов и два блока. Показатель его эффективности равен -14. Хьюстон – Голден Стэйт 107:86 (25:19, 22:22, 29:22, 31:23) Хьюстон: Харден (27), Эннис (19), Пол (10 + 7 передач), Капела (10 + 10 подборов), Такер (3) – старт; Гордон (17), Кларк (9 + 7 подборов), Хартенштайн (6), Эдвардс (3), Грин (2), Картер-Уильямс (1), Крисс (0). Голден Стэйт: Дюрэнт (20), Томпсон (10), Игудала (5), Джонс (5), Грин (0 + 5 потерь) – старт; Луни (12), Кук (11), Маккинни (8), Жеребко (8), Эванс (3), Ливингстон (2), Белл (2). Денвер – Атланта 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20) Денвер: Эрнангомес (25 + 9 подборов), Харрис (18), Миллсэп (18 + 9 подборов), Йокич (12 + 9 подборов + 7 передач), Моррис (8) – старт; Бизли (15), Мюррэй (14), Лайлс (14 + 8 подборов + 5 потерь), Лайдон (6), Пламли (6), Акун-Перселл (2), Крэйг (0). Атланта: Бэйзмор (14), Спеллмен (10 + 10 подборов), Янг (6 + 5 потерь), Лень (6), Бембри (2) – старт; Лин (16), Картер (11), Пойтресс (11), Хертер (10), Дорси (3), Пламли (3), Хэмилтон (1). Клипперс – Сан-Антонио 116:111 (29:28, 32:32, 30:24, 25:27) Клипперс: Галлинари (19), Харрис (18 + 8 подборов), Беверли (10 + 7 подборов), Гилджес-Александер (9), Гортат (7 + 7 подборов) – старт; Уильямс (23), Харрелл (14), Уоллес (9), Скотт (5), Торнвелл (2). Сан-Антонио: Дерозан (34), Форбс (17), Олдридж (10 + 16 подборов), Каннингем (6), Уайт (0) – старт; Гэй (19), Миллс (12), Белинелли (7), Пелтль (6), Пондекстер (0), Бертанс (0).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter