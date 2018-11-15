Торонто проиграл Детройту, Даллас разбил Юту с разницей в 50 очков в чемпионате НБА

«Лейкерс» без украинца Михайлюка обыграли «Портленд».

Накануне состоялись очередные поединки Национальной баскетбольной ассоциации. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Орландо – Филадельфия 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19) Орландо: Вучевич (30 + 8 подборов), Гордон (17 + 6 передач), Айванду (11), Фурнье (9), Огастин (4 + 9 передач) – старт; Росс (15 + 7 подборов), Симмонс (12), Грант (5), Айзек (4), Бамба (4). Филадельфия: Редик (22 + 6 передач), Эмбиид (19 + 13 подборов + 10 передач), Батлер (14), Чендлер (14), Симмонс (9 + 6 передач) – старт; Фульц (8), Коркмаз (8), Шэмет (7), Мускала (5), Джонсон (0). Вашингтон – Кливленд 119:95 (41:29, 32:23, 23:22, 23:21) Вашингтон: Бил (20), Портер (15), М-ф Моррис (11), Ховард (10 + 7 подборов), Уолл (8 + 9 передач) – старт; Риверс (12), Маинми (9 + 7 подборов), Саторански (8), Грин (8), Убре (8 + 7 подборов), Брайант (6), Браун (2), Смит (2). Кливленд: Секстон (24), Худ (10), Нэнс (10), Томпсон (9 + 8 подборов), Джей Ар Смит (6) – старт; Нваба (11 + 7 подборов), Харрисон (10), Кларксон (9 + 6 потерь), Осман (4), Жижич (2), Фрай (0). Бостон – Чикаго 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23) Бостон: Браун (18), Ирвинг (17 + 7 передач), Тейтум (14), Хэйворд (11), Хорфорд (10 + 8 подборов) – старт; Розир (12), Бэйнс (9 + 11 подборов), Смарт (8), Оджелей (4), Уонамейкер (3), Ябуселе (3), Тайс (2). Чикаго: Паркер (14 + 5 потерь), Картер (11 + 7 подборов), Лавин (10 + 9 подборов), Арчидиаконо (8 + 8 подборов), Холидэй (6) – старт; Харрисон (16), Блэйкни (7), Фелисио (6), Пэйн (2), Лопес (2), Хатчисон (0). Бруклин – Майами 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30) Бруклин: Расселл (12), Харрис (11), Дадли (10), Дэвис (8 + 9 подборов), Крэбб (6) – старт; Динуидди (18), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Напьер (13), Кэрролл (8), Фарид (5), Куруц (2), Муса (0). Майами: Драгич (21), Ричардсон (15), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Макгрудер (10), Уинслоу (6 + 11 подборов) – старт; Джонсон (24), Адебайо (12), Эллингтон (8), Олиник (8), Хаслем (2), Робинсон (0). Торонто – Детройт 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29) Торонто: Ленард (26 + 9 подборов + 6 потерь), Сиакам (17 + 7 подборов), Лаури (14 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14), Грин (5) – старт; Монро (17 + 9 подборов), Ануноби (7), Ванвлит (4), Райт (0), Ричардсон (0). Детройт: Гриффин (30 + 12 подборов + 5 потерь), Джексон (13 + 6 передач), Драммонд (11 + 14 подборов), Робинсон (7), Буллок (5) – старт; Гэллоуэй (13), Джонсон (12), Смит (8), Луэр (4), Пачулия (3), Кальдерон (0). Милуоки – Мемфис 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32) Милуоки: Адетокумбо (31 + 9 подборов + 6 потерь), Миддлтон (25), Бледсоу (15 + 7 передач), Брогдон (8), Лопес (6) – старт; Коннотон (16), Ильясова (6), Дивинченцо (3), Макер (3), Снелл (0), Хенсон (0). Мемфис: Марк Газоль (29 + 5 потерь), Конли (26), Джексон (13), Темпл (11), Андерсон (6 + 8 подборов) – старт; Мэк (15), Селден (9), М.Брукс (7), Ватанабе (0). Миннесота – Новый Орлеан 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19) Миннесота: Таунс (25 + 16 подборов + 5 потерь), Уиггинс (23), Тиг (14 + 14 передач), Ковингтон (13 + 7 подборов), Гибсон (10) – старт; Окоги (11), Шарич (9), Денг (2), Джонс (0). Новый Орлеан: Мур (31), Дэвис (29 + 11 подборов + 4 блок-шота), Миротич (16 + 10 подборов), Холидэй (14 + 10 передач + 6 потерь), Джонсон (5 + 7 подборов) – старт; Рэндл (3 + 5 потерь), Диалло (2), Фрэйзер (0), Кларк (0), Миллер (0). «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» 128:103 (37:22, 28:27, 35:31, 28:23) «Оклахома-Сити Тандер»: Джордж (35 + 7 подборов), Адамс (19 + 7 подборов), Грант (15), Шредер (15 + 12 передач), Фергюсон (7) - старт; Паттерсон (5), Ноэл (2), Надер (4), Фелтон (8), Луваву-Кабарро (0), Диалло (11), Абринес (0), Бертон (7) «Нью-Йорк Никс»: Хардуэй-младший (20), Нокс (15), Вонле (9), Мудиай (7), Робинсон (6) - старт; Хезонья (6), Кантер (19), Нтиликина (4), Трир (11), Бэйкер (2), Дотсон (4) «Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» 118:68 (30:24, 28:22, 26:13, 34:9) «Даллас Маверикс»: Барнс (19), Дончич (13), Мэттьюз (9), Смит-мл. (7), Джордан (4 + 10 подборов) - старт; Пауэлл (13), Клебер (4 + 7 подборов), Финни-Смит (11), Межри (6), Харрис (4), Бареа (14), Брансон (9), Брокхофф (5) «Юта Джаз»: Рубио (11 + 4 перехватов), Митчелл (10 - 5 потерь), Гобер (10 + 10 подборов), Инглс (8), Фэйворс (8) - старт; Краудер (5), Сефолоша (0), Ньянг (0), О'Нил (1), Юдо (2), Экзам (3), Аллен (5), Беркс (5) «Финикс Санс» – «Сан-Антонио Сперс» 116:96 (34:19, 18:29, 35:22, 29:26) «Финикс Санс»: Уоррен (27), Кэнан (19), Эйтон (17 + 10 подборов), Букер (13 + 12 передач - 7 потерь), Бриджес (8) - старт; Бендер (0), Холмс (4), Андерсон (0), Джексон (14), Мелтон (3), Кроуфорд (11) «Сан-Антонио Сперс»: ДеРозан (24), Уайт (16 - 5 потерь), Форбс (13), Олдридж (6 + 12 подборов), Каннингем (5) - старт; Мету (3), Пондекстер (2), Бертанс (2), Пелтль (7 + 9 подборов), Миллс (8), Белинелли (10) «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28) «Лос-Анджелес Лейкерс»: Джеймс (44 + 10 подборов + 9 передач), МакГи (20), Ингрэм (17), Болл (11), Кузма (7) - старт; Чендлер (4), Рондо (0), Стивенсон (4), Колдуэлл-Поуп (13), Харт (6) «Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард (31 + 8 подборов + 11 передач), МакКоллум (23), Нуркич (21 + 14 подборов + 4 блокшотов), Амину (18), Лэйман (6) - старт; Коллинс (5), Ленард (7), Стаускас (0), Тернер (6 + 7 подборов), Карри (0)

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