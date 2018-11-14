Черкасские Мавпы и Днепр потерпели разгромные поражения в 5-м туре Кубка Европы ФИБА

"Днепр" разгромно уступил греческому "Арису", а "Мавпы" безвольно проиграли датскому "Баккен Беарз".

"Черкасские Мавпы" и "Днепр" провели очередные матчи в рамках группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Днепр" разгромно уступил греческому «Арису» в матче пятого тура турнира. Команда Дениса Журавлева еще после четвертого тура потеряла шансы на выход из группы и не навязала никакой конкуренции своим соперникам, уступив в каждой из четвертей.

«Арис» – «Днепр» 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)

«Арис»: Далло (15 + 5 передач – 5 потерь), Вергинис (4 + 4 перехвата), Л. Джонс (19 + 3 перехвата), Р. Харрис (3 + 5 передач), Кайсер (2) – старт; Бохоридис (8), Флионис (4), Вулгаропулос, Христидис (1 + 5 подборов), Слафцакис (4), Г. МакГи (15 + 8 подборов), Ангелу (11)

«Днепр»: Мишула (6 + 4 передачи), Закурдаев (14), Ревзин (12), Тимофеенко (14 + 5 подборов – 5 потерь), Кушниров (2) – старт; Вильховецкий, Шундель (8), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко, Фесенко (2), Сизов (3)

Чемпионы Украины «Черкасские Мавпы» с еще большей разницей (-32) проиграли датскому «Баккен Беарз». «Мавпы» без Игоря Чумакова, который остался на скамейке запасных из-за простуды, и Максима Михельсона, который не поехал в Данию по семейным обстоятельствам, также потеряли шансы на выход из группы еще после четвертого тура.

«Баккен Беарз» – «Черкасские Мавпы» 121:89 (34:20, 27:22, 31:25, 29:22)

«Баккен Беарз»: Карберри (10 + 5 передач + 3 перехвата), Онгвае (11 + 4 передачи), Эванс (13 + 5 подборов + 5 передач), Юкич (26 + 5 подборов), Диуф (12) – старт; Далтон (13 + 5 подборов), Мартин (12), Ларке (9), Дарбо (8 + 9 передач), Салерц (5), Берг (2), Кристенсен.

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (8), Воевода (6), Янг (25 + 4 передачи), Кокли (13), Скапинцев (7 + 6 подборов) – старт; Отверченко (17 + 4 потери), Ткаченко (7), Арнетт (4 + 4 передачи + 4 потери), Руслов (2), Бояркин (0 + 6 передач + 4 потери).