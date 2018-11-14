Украинец Лень провел результативный матч против Голден Стэйт в чемпионате НБА

14 очков украинского центрового не помогли "Атланте" обыграть "Голден Стэйт".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень провел хороший матч против Голден Стэйт. Украинец провел на паркете 32 минуты, за которые записал в свой актив 14 очков, совершил 7 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 1 потерю и 5 раз сфолил.

Лень реализовал 6 из 8 бросков из игры, при этом не бросал трехочковых. Также он попал дважды из пяти бросков со штрафной линии.

Кливленд – Шарлотт 113:89 (38:23, 29:28, 21:18, 25:20)

Кливленд: Секстон (16), Худ (16), Джей Ар Смит (13), Томпсон (11 + 21 подбор), Нэнс (7 + 12 подборов) – старт; Кларксон (24), Нваба (18), Фрай (6), Харрисон (2), Жижич (0).

Шарлотт: Лэмб (22), Батюм (11), Зеллер (9), Марв. Уильямс (8), Уокер (7 + 6 передач) – старт; Паркер (9), Монк (6), Бэйкон (5), Бриджес (5), Камински (5), Эрнангомес (2), Грэм (0), Бийомбо (0).

Денвер – Хьюстон 99:109 (30:27, 25:27, 21:32, 23:23)

Денвер: Мюррэй (15), Харрис (15), Йокич (14 + 12 подборов + 7 передач), Миллсэп (13), Эрнангомес (6 + 9 подборов) – старт; Моррис (19 + 6 передач), Лайлс (8), Крэйг (5), Пламли (4), Бизли (0).

Хьюстон: Капела (24 + 9 подборов), Харден (22 + 11 передач), Пол (21), Эннис (16), Такер (12) – старт; Гордон (11), Хартенштайн (3), Кларк (0).

Голден Стэйт – Атланта 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27)

Голден Стэйт: Дюрэнт (29), Томпсон (24), Кук (18 + 6 передач), Жеребко (14 + 13 подборов), Джонс (2) – старт; Игудала (8), Белл (6), Луни (4), Маккинни (3), Ливингстон (2).

Атланта: Принс (22), Бэйзмор (18), Лень (14 + 7 подборов), Янг (4 + 9 передач), Спеллмен (0) – старт; Бембри (13), Картер (11), Лин (10), Пламли (5), Пойтресс (4 + 8 подборов), Хертер (2).