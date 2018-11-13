Директорат баскетбольной Суперлиги отстранил от обслуживания матчей трех арбитров

При счете 75:77 арбитры не заметили фол Сергея Приймака на Телджони Кромери.

Директорат Чемпионата Украины по баскетболу рассмотрел серию эпизодов, которые произошли в резонансной игре Суперлиги Пари-Матч между “Политехником” и “Николаевом”.

Было принято решение, что арбитры этой игры не усмотрели фол в конце матча, сообщает Федерация баскетбола Украины.

При счете 75:77 арбитры не заметили фол Сергея Приймака на Телджоне Кромере. Соответственно за допущенную судьями ошибку, которая могла повлиять на результат игры Суперлиги №33 БК «Политехник» - МБК «Николаев», Директорат чемпионата Украины оштрафовал судью Александра Доценко.

Также Директорат отстранил судей Доценко А., Китаева А. и Поворознюка Д. от судейства игр Суперлиги до декабря 2018-го года.

Во время этого же матча хозяин игры – БК “Политехник” не сумел обеспечить должным образом безопасность участникам матча при проведении чемпионата Украины, в частности выход на игровую площадку болельщика, оскорбления и угрозы судьям. За допущенные клубом “Политехник” нарушение требований Правил по обеспечению безопасности участников соревнования, Директорат принял решение о применении к БК «Политехник» штрафных санкций.

Напомним, что недавно МБК "Николаев" был также наказан штрафными санкциями за поведение болельщиков (выход на игровую площадку, оскорбления и угрозы судьям). Инцидент произошел во время игры “Николаев” – “Запорожье”.