19-летний Санон дебютирует за сборную Украины по баскетболу в ближайших матчах

Молодой защитник подтвердил, что приедет в лагерь национальной команды.

19-летний защитник Иссуф Санон пополнит ряды национальной сборной Украины в матчах второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании.

Игрок словенской Олимпии, которого на драфте НБА-2018 под 44-м номером выбрал Вашингтон Уизардс, будет иметь возможность дебютировать за взрослую сборную уже в следующих официальных матчах, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Санон подтвердил свой приезд в лагерь национальной команды.

В сезоне 2018/2019 Санон играет в чемпионате Словении, где в 5 матчах в среднем набирал 4,4 очка, делает 2,4 подбора и 1,6 передачи за 16,0 минуты на площадке. Также украинец сыграл в составе Олимпии в 5 матчах Лиги чемпионов ФИБА, в которых он за 13,4 минуты набирал 3,2 очка, делает 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

После драфта Санон сыграл за Вашингтон Уизардс в Летней лиге НБА: на турнире в Лас-Вегасе украинец отыграл в четырех матчах, в которых набирал 2,3 очка, делал 1,5 перехвата и 1,3 передачи за 15,5 минуты в игре.

На международной арене в составе сборных воспитанник Днепра выступал в 2017 году, когда в составе юниорской сборной Украины U-18 играл на чемпионате Европы в Дивизионе А, по итогам которого стал вторым самым результативным игроком турнира.

Напомним, матч против сборной Словении сборная Украины проведет в обновленном современном ДС "Юность" в Запорожье 29 ноября, а против Испании будет играть на выезде 2 декабря.