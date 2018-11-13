Известный украинский баскетболист принял гражданство России

Джоэль Баламбой счастлив и горд своему новому статусу.

Изветный украинский баскетболист Джоэль Боломбой стал гражданином России, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В ближайшее время игрок завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт БК ЦСКА (Москва).

Баскетболист, выступающий на позиции центрового родился в Донецке, его мать Татьяна – русская, отец Жозеф – уроженец Республики Конго.

- По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья. Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом, - сказал Боломбой в интервью клубной пресс-службе.