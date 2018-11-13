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Известный украинский баскетболист принял гражданство России

14:39, 13 ноября 2018
Баскетбол
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Боломбой счастили тому факту, что получил гражданство России / cskabasket.com

В ближайшее время игрок завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт БК ЦСКА (Москва)

Баскетболист, выступающий на позиции центрового родился в Донецке, его мать Татьяна – русская, отец Жозеф – уроженец Республики Конго.

- По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья. Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом, - сказал Боломбой в интервью клубной пресс-службе.

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Теги: #сборная Украины#баскетбол#гражданство России#Джоэль Боломбой