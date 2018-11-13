Известный украинский баскетболист принял гражданство России
14:39, 13 ноября 2018Баскетбол
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Джоэль Баламбой счастлив и горд своему новому статусу.
Боломбой счастили тому факту, что получил гражданство России / cskabasket.com
Изветный украинский баскетболист Джоэль Боломбой стал гражданином России, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В ближайшее время игрок завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт БК ЦСКА (Москва).
Баскетболист, выступающий на позиции центрового родился в Донецке, его мать Татьяна – русская, отец Жозеф – уроженец Республики Конго.
- По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья. Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом, - сказал Боломбой в интервью клубной пресс-службе.
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