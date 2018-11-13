Торонто уступил Новому Орлеану, Даллас сильнее Чикаго в регулярном чемпионате НБА

За океаном состоялись очередные матчи сезона НБА.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в центральных из которых Торонто Рэпторс уступил Нью-Орлеан Пеликанс, а Диллас Маверикс был сильнее Чикаго Буллз.

Нью-Орлеан обыграл Торонто со счетом 126:110, сообщает официальный сайт лиги.

НБА. Регулярный чемпионат.

12 ноября.

Вашингтон – Орландо 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)

Вашингтон: Уолл (25 + 10 передач), Бил (21 + 8 подборов), Ховард (17 + 8 подборов), М-ф Моррис (16 + 8 подборов), Портер (6) – старт; Грин (18), Саторански (7), Риверс (6), Убре (1), Маинми (0).

Орландо: Фурнье (20), Гордон (18 + 10 подборов), Вучевич (17 + 11 подборов), Огастин (15), Айванду (8) – старт; Росс (21), Симмонс (5), Грант (3), Мартин (2), Берч (0), Бамба (0).

Майами – Филадельфия 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)

Майами: Драгич (22), Ричардсон (17), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (6), Уинслоу (5) – старт; Эллингтон (14), Олиник (13 + 7 подборов), Джонсон (12), Адебайо (8), Джонс (4).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 18 подборов), Редик (25), Симмонс (13 + 7 подборов + 7 передач), Фульц (5), Чендлер (5) – старт; Коркмаз (16), Мускала (13 + 8 подборов), Шэмет (10), Макконнелл (2), Джонсон (0).

Торонто – Новый Орлеан 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)

Торонто: Сиакам (22), Ленард (20), Ибака (19 + 14 подборов), Лаури (4 + 11 передач), Грин (3) – старт; Ануноби (17), Райт (10), Ванвлит (10), Майлз (3), Валанчюнас (2 + 7 подборов), Браун (0), Ричардсон (0), Монро (0).

Новый Орлеан: Мур (30), Холидэй (29 + 14 передач), Дэвис (25 + 20 подборов + 6 передач), Рэндл (17 + 12 подборов), Джонсон (5) – старт; Диалло (8), Кларк (6), Миллер (6), Фрэйзер (0).

Чикаго – Даллас 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)

Чикаго: Лавин (26 + 7 потерь), Паркер (16), Холидэй (14), Арчидиаконо (9 + 6 передач), Картер (7 + 10 подборов) – старт; Блэйкни (9), Хатчисон (9 + 9 подборов), Лопес (5), Харрисон (3), Фелисио (0).

Даллас: Барнс (23), Смит (11), Дончич (11), Финни-Смит (8), Джордан (6 + 16 подборов) – старт; Бареа (14), Пауэлл (11), Клебер (10), Харрис (7), Брансон (2).

Мемфис – Юта 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)

Мемфис: Конли (24), Марк Газоль (16), Джексон (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Андерсон (7 + 13 подборов), Темпл (6) – старт; М.Брукс (10), Мэк (9), Селден (6).

Юта: Инглс (19), Гобер (15 + 16 подборов), Митчелл (12), Фэйворс (12 + 8 подборов), Рубио (7) – старт; Беркс (10), Экзам (9), Краудер (6), Ньянг (2), О'Нил (2), Удох (2).

Миннесота – Бруклин 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)

Оклахома-Сити – Финикс 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)

Сакраменто – Сан-Антонио 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)

Клипперс – Голден Стэйт 121:116 OT (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10)