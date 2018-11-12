Лень сделал дабл-дабл в матче Атланты против Лейкерс в НБА

Усилия украинца не помогли команде обыграть Лос-Анджелес.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в одном из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Лос-Анджелес Лейкерс.

Матч завершился с минимальным счетом 106:107, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец провел на паркете 26:50 минут, за которые записал в свой актив 17 очков, совершил 11 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 4 потери и 5 раз сфолил. Лэнь реализовал 8 из 16 бросков из игры, в том числе 1 из 4 трехочковых. Показатель полезности центрового составил 22 – лучший в команде.

Другой украинец - Святослав Михайлюк - участие в игре не принимал, проведя весь поединок на скамейке запасных.

НБА. Регулярный чемпионат.

11 ноября.

Детройт – Шарлотт 103:113 (27:24, 22:27, 26:32, 28:30)

Детройт: Буллок (23), Драммонд (23 + 22 подбора), Джексон (19 + 7 передач), Гриффин (10), Робинсон (5) – старт; Гэллоуэй (10), Смит (7), Джонсон (4), Пачулия (2), Кальдерон (0).

Шарлотт: Уокер (24 + 8 передач), Зеллер (14), Лэмб (10), Марв. Уильямс (10), Батюм (5 + 8 подборов) – старт; Паркер (24), Эрнангомес (9), Бриджес (8 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (5), Монк (4), Бэйкон (0).

Хьюстон – Индиана 115:103 (32:31, 44:23, 26:27, 13:22)

Хьюстон: Харден (40 + 7 подборов + 9 передач + 9 потерь), Пол (26), Капела (18 + 7 подборов), Такер (12), Эннис (0) – старт; Гордон (9), Кларк (6 + 8 подборов), Хартенштайн (4).

Индиана: Оладипо (22 + 10 подборов + 7 передач), Богданович (20 + 6 передач), Коллисон (13), Янг (13), Тернер (9) – старт; Сабонис (11), Эванс (6), Джозеф (5), Макдермотт (4), О’Куинн (0).

Портленд – Бостон 100:94 (26:21, 28:16, 29:33, 17:24)

Портленд: Лиллард (19 + 12 передач), Нуркич (18 + 17 подборов), Макколлум (14), Амину (11 + 9 подборов), Лэйман (8) – старт; Сет Карри (9), Ленард (8), Коллинз (6 + 8 подборов), Тернер (4), Стаускас (3).

Бостон: Тейтум (27 + 8 подборов), Ирвинг (21 + 6 передач + 5 перехватов), Хорфорд (10 + 8 подборов), Браун (7), Хэйворд (7 + 9 подборов) – старт; М-с Моррис (13), Розир (7), Бэйнс (2), Смарт (0), Тайс (0).

Лейкерс – Атланта 107:106 (28:22, 24:31, 32:22, 23:31)

Лейкерс: Джеймс (26 + 7 подборов), Кузма (18 + 8 подборов), Ингрэм (10 + 6 потерь), Болл (8 + 11 передач), Макги (8 + 9 подборов) – старт; Колдуэлл-Поуп (11), Стивенсон (11), Харт (9), Чендлер (4), Рондо (2).

Атланта: Принс (23 + 7 подборов + 5 потерь), Бэйзмор (21 + 5 перехватов), Янг (20 + 12 передач), Лень (17 + 11 подборов), Спеллмен (2 + 9 подборов) – старт; Бембри (9), Лин (6), Картер (4), Пламли (4), Хертер (0), Пойтресс (0).

Нью-Йорк – Орландо 89:115 (10:30, 30:35, 20:22, 29:28)

Денвер – Милуоки 114:121 (35:33, 24:30, 29:36, 26:22)