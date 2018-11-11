Днепр обыграл Запорожье и поднялся в лидеры баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 83:79.

Днепр победил на последних секундах домашнего поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Запорожье и стал лидером турнирной таблицы.

Игра завершилась со счетом 83:79, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости уверенно начали встречу на площадке одного из фаворитов сезона. Пока хозяева промахивались в завершении стартовых атак, Буц с Киндалом обеспечили запорожцам стартовый отрыв. Днепр догонял соперника больше половины стартовой четверти. Ситуация выровнялась после нескольких успешных атак в завершении Мишулы. Именно его второй трехочковый в 10-минутке позволил сравнять счет. А финишный рывок 9:0 позволил хозяевам завершить стартовую четверть с 8-очковым положительным балансом.

Во второй 10-минутке игра выровнялась. По ходу борьбы Запорожье полностью отыграло отставание и даже выходило вперед. И на большой перерыв хозяева все же обеспечили 7 очков преимущества. Больше всего усилий для этого приложили Ревзин и Фесенко. Первый стал самым результативным на площадке за первую половину поединка – 10 очков.

После перерыва игра продолжилась переменным успехом для команд. Едва гости не сравняли счет с возобновлением игры, как хозяева вновь увеличили разницу до 9 очков. В результате таких качелей на заключительную четверть счет таки сравнялся. При этом запорожцы немного опередили днепрян по реализации, хотя те остались лучшими в подборах.

Ожидаемо, развязка в этом баскетбольном триллере наступила на заключительных секундах. Едва ли не главным фактором успеха кроме успешных действий в защите стали три реализованных штрафных Мишулы из пяти. Один из лидеров Днепра до этого не забивал все игровое время после удачной для него первой четверти.

Следовательно Днепр вышел в лидеры чемпионата Украины, имея одинаковое количество побед с Химиком и Запорожьем.

У хозяев в итоге самым эффективным в поединке стал Ревзин. У гостей одним из лучших был Мироненко, который забросил 4 из 7-ми командных трехочковых.

Следующий по расписанию поединок Суперлиги Пари-Матч без учета перенесенных Днепр должен сыграть 6 декабря в Черкассах. Запорожье 17 ноября будет играть дома против действующего чемпиона – Обезьян.

Суперлига Пари-Матч

11 ноября

Днепр. 14:00

Днепр – Запорожье– 83:79 (27:19, 20:21, 15:22, 21:27)

Днепр: Ревзин - 19 очков, 6 подборов, 3 передачи; Закурдаєв - 16о, 1пд, 1пр.

Запорожье: Кіндал - 17о, 8пд, 1пр; Мироненко - 15о, 3пд, 1пр.