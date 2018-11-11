Михайлюк сыграл полторы минуты в матче НБА за Лос-Анджелес Лейкерс

Его команда уверенно обыграла Сакраменто Кингз, а сам украинец очков не набирал.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых Лос Анджелес Лейкерс с украинцем Станиславом Михайлюком в составе обыграл Сакраменто Кингз.

Матч закончился со счетом 101:86 в пользу команды украинца, сообщает официальный сайт лиги.

Гости удерживали преимущество в течение всего матча, а ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком встречи, забросив 25 очков.

Украинец Святослав Михайлюк в этот вечер провел на площадке 1 минуту и 39 секунд и результативными действиями не отметился.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 ноября.

Торонто – Нью-Йорк 128:112 (25:25, 39:28, 36:29, 28:30)

Торонто: Сиакам (23), Ленард (12 + 7 подборов), Ибака (12 + 8 подборов), Лаури (10 + 8 передач), Грин (9) – старт; Валанчюнас (19 + 10 подборов), Ануноби (16), Райт (12), Ванвлит (7), Майлз (6), Браун (2), Монро (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (27), Дотсон (11), Вонле (6 + 8 подборов), Ниликина (5), Робинсон (4) – старт; Кантер (15 + 15 подборов), Хезоня (13), Мудиай (12), Нокс (12), Трир (7).

Клипперс – Милуоки 128:126 OT (33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7)

Клипперс: Беверли (21), Харрис (20 + 11 подборов), Гилджес-Александер (16), Галлинари (13 + 8 подборов), Гортат (6) – старт; Харрелл (26 + 9 подборов), Уильямс (12 + 10 передач), Скотт (9), Уоллес (5), Торнвелл (0), Марьянович (0).

Милуоки: Адетокумбо (27 + 18 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Брогдон (23), Лопес (20), Бледсоу (15), Миддлтон (14 + 5 потерь) – старт; Коннотон (10), Хенсон (8), Ильясова (5 + 7 подборов), Дивинченцо (4), Снелл (0).

Новый Орлеан – Финикс 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)

Новый Орлеан: Дэвис (26 + 13 подборов + 6 передач), Рэндл (22 + 15 подборов + 5 потерь), Холидэй (19 + 9 передач + 6 потерь), Мур (17), Джонсон (9) – старт; Миллер (9), Кларк (7), Диалло (7 + 10 подборов), Джексон (3), Фрэйзер (0), Уильямс (0), Окафор (0).

Финикс: Уоррен (25), Эйтон (20 + 12 подборов), Букер (12 + 7 передач), Ариза (9), Кэнан (5 + 6 передач) – старт; Джексон (9), Окобо (8), Бриджес (7), Кроуфорд (2), Холмс (2).

Мемфис – Филадельфия 112:106 OT (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

Мемфис: Конли (32 + 6 передач), Марк Газоль (18 + 12 подборов + 6 передач), Темпл (17), Андерсон (8 + 13 подборов), Джексон (7) – старт; Мэк (12), М.Брукс (11), Селден (3), Д.Брукс (2), Рэбб (2).

Филадельфия: Редик (20), Симмонс (18 + 14 подборов + 6 потерь), Фульц (14), Эмбиид (14 + 16 подборов + 6 потерь), Шэмет (5) – старт; Макконнелл (16 + 7 передач), Коркмаз (12), Джонсон (7), Болден (0).

Чикаго – Кливленд 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

Чикаго: Лавин (24 + 8 подборов), Арчидиаконо (15), Картер (15), Паркер (13), Холидэй (7 + 7 подборов) – старт; Блэйкни (9), Харрисон (6), Хатчисон (6), Лопес (4).

Кливленд: Томпсон (22 + 12 подборов), Секстон (20), Худ (20), Джей Ар Смит (2), Нэнс (2 + 14 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кларксон (15), Корвер (8), Нваба (5), Жижич (4), Харрисон (0).

Майами – Вашингтон 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

Майами: Ричардсон (24), Макгрудер (22), Уайтсайд (15 + 14 подборов + 4 блок-шота), Уинслоу (8 + 6 передач), Драгич (0) – старт; Эллингтон (16 + 5 потерь), Джонсон (12), Адебайо (8), Олиник (5), Джонс (0).

Вашингтон: Уолл (28 + 9 передач), Бил (18), Ховард (11 + 16 подборов), Портер (7), М-ф Моррис (4) – старт; Грин (19 + 10 подборов), Риверс (18), Маинми (6), Убре (5), Саторански (0).

Голден Стэйт – Бруклин 116:100 (36:30, 29:23, 29:21, 22:26)

Голден Стэйт: Дюрэнт (28 + 11 передач), Кук (27), Томпсон (24), Жеребко (8), Джонс (8) – старт; Игудала (5), Белл (5 + 8 подборов), Маккинни (4), Ли (3), Дерриксон (2), Луни (2), Эванс (0).

Бруклин: Харрис (24), Расселл (12), Аллен (6 + 7 подборов), Леверт (4), Дадли (0) – старт; Динуидди (14 + 6 передач), Напьер (14), Куруц (7), Кэрролл (6), Фарид (6), Крэбб (3), Холлис-Джефферсон (2), Дэвис (2 + 7 подборов).

Сан-Антонио – Хьюстон 96:89 (20:21, 32:29, 20:21, 24:18)

Сан-Антонио: Олдридж (27 + 10 подборов), Уайт (14 + 8 передач), Форбс (13), Дерозан (13 + 11 подборов), Каннингем (2) – старт; Белинелли (8), Пондекстер (8), Бертанс (6), Миллс (5), Мету (0).

Хьюстон: Харден (25), Пол (13), Капела (12 + 17 подборов), Такер (3 + 7 подборов), Эннис (1) – старт; Гордон (23), Кларк (8), Хартенштайн (3 + 7 подборов), Грин (1).

Даллас – Оклахома-Сити 111:96 (23:22, 34:23, 25:25, 29:26)

Даллас: Дончич (22 + 8 передач), Барнс (11), Смит (10), Мэттьюз (9), Джордан (6 + 9 подборов) – старт; Бареа (21), Финни-Смит (11), Клебер (8), Пауэлл (7), Харрис (6), Брансон (0).

Оклахома-Сити: Джордж (20 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Адамс (20 + 13 подборов), Шредер (19), Грант (13), Фергюсон (2) – старт; Фелтон (7), Абринес (6), Паттерсон (5), Надер (2), Ноэл (2), Луваву-Кабарро (0), Диалло (0).

Сакраменто – Лейкерс 86:101 (20:26, 24:24, 21:26, 21:25)

Сакраменто: Фокс (21 + 7 подборов), Хилд (12), Коули-Стайн (12 + 12 подборов), Шамперт (7), Бьелица (2 + 7 подборов) – старт; Бэгли (13), Мэйсон (6), Богданович (6), Джексон (3), Т.Уильямс (2), Джайлз (2), Куфос (0 + 7 подборов).

Лейкерс: Джеймс (25 + 7 подборов), Ингрэм (12 + 8 подборов), Кузма (11), Макги (10 + 8 подборов), Болл (4) – старт; Харт (11), Колдуэлл-Поуп (11), Стивенсон (8), Рондо (6 + 7 передач), Чендлер (3 + 12 подборов), Михайлюк (0), Зубац (0).