Химик отыграл 17 очков и вырвал победу в Черкассах, Киев-Баскет одолел Одессу

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

В Черкассах и Киеве состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперіги, в котором Химик обыграл Черкасские Мавпы, а Киев-Баскет - Одессу.

Матч в Черкассах завершился со счетом 96:98, сообщает официальный сайт соревнований.

Черкассчане, оказавшись в зоне комфорта, слишком рано начали доигрывать этот матч, чем воспользовались гости. Химик почувствовал апатию Мавп на обеих половинах площадки и оформил невероятный рывок 13:0 в концовке четвертой четверти.

В свою очередь, в Киеве, в дополнительные пять минут крепче нервы оказались у столичной команды, которая и победила со счетом 17:14.

Суперлига Пари-Матч.

6-й тур

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Обезьяны - Химик 96:98 (26:20, 24:23, 29:22, 17:33)

Черкасские Обезьяны: Кольченко 28 очков + 6 передач + 2 перехвата, Янг 16 + 7 передач + 2 перехвата, Чумаков 14 + 5 подборов, Скапинцев 6, 6 подборов, Арнет 4 - старт, Коукли 14 + 6 подборов, Ткаченко 6 Отверченко 5 + 4 подбора + 4 передачи - 4 потери, Бояркин 3 + 2 передачи - 3 потери

Химик: Джонс 25 Эдвин 22 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата - 3 потери, Павлов 19 + 11 подборов + 6 передач + 2 перехвата, Марченко 3, Войналович 0 - старт, Антипов 14 + 6 подборов + 3 передачи, Мальчевский 10 Рябчук 5 + 4 перехвата + 2 передачи

Киев, Дворец Спорта

БК "Киев-Баскет" - БК "Одесса" - 84:81 (14:20, 19:21, 13: 8, 21:18, 17:14)

Киев: Крик - 23оч, 6ПБ, 4рп; Петров - 16оч, 9ПБ; Луценко - 14оч, 4рп.

Одесса: Беликов - 14оч, 9ПБ, 3пх; Хелманис - 14оч, 7ПБ; Пустозвонов - 11оч.