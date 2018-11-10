2 очка Лэня не помогли Атланте победить Детройт в матче НБА

Игра завершился со счетом 109:124 в пользу Пистонз.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате НБА состоялись 9 матчей, в одном из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Детройт Пистонз.

Матч завершился со счетом 109:124, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете только 8 минут, за которые заработал 2 очка, отдал 1 передачу, совершил 2 подбора и 2 потери. Украинец показал откровенно плохую игру. Впрочем, как и его партнеры по команде.

На данный момент Атланта занимает 13-е место в Восточной конференции НБА и не побеждает уже три матча к ряду.

НБА. Регулярный чемпионат.

09 ноября.

Орландо – Вашингтон 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)

Орландо: Вучевич (21 + 14 подборов), Гордон (20 + 7 подборов), Фурнье (15 + 6 передач), Огастин (11), Айванду (4) – старт; Бамба (15), Грант (13), Росс (12 + 7 подборов), Симмонс (6), Мартин (0).

Вашингтон: Бил (27 + 6 передач), Уолл (19 + 7 подборов + 12 передач), Ховард (12 + 8 подборов), Портер (8), М-ф Моррис (7) – старт; Убре (19), Грин (14), Риверс (2), Саторански (0).

Филадельфия – Шарлотт 133:132 OT (33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13)

Филадельфия: Эмбиид (42 + 18 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (22 + 8 подборов + 13 передач), Шарич (18 + 9 подборов + 5 потерь), Фульц (7), Ковингтон (7 + 4 блок-шота) – старт; Редик (17), Чендлер (8), Болден (5), Джонсон (4), Шэмет (3), Макконнелл (0).

Шарлотт: Уокер (30 + 7 подборов + 9 передач), Лэмб (17), Зеллер (14), Батюм (5), Марв. Уильямс (3) – старт; Бэйкон (15), Эрнангомес (14), Монк (12), Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов), Бриджес (5 + 9 подборов), Паркер (4), Бийомбо (1).

Атланта – Детройт 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

Атланта: Янг (16 + 6 потерь), Спеллмен (14 + 10 подборов), Бэйзмор (8), Принс (6), Лень (2) – старт; Лин (19), Пламли (14), Дедмон (13 + 9 подборов), Бембри (8), Пойтресс (3), Картер (2), Хертер (2), Дорси (2).

Детройт: Драммонд (23 + 11 подборов + 4 блок-шота), Буллок (13), Робинсон (12), Джексон (10), Гриффин (6 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Джонсон (22 + 7 подборов), Гэллоуэй (16), Смит (10), Кальдерон (5), Пачулия (4), Томас (3), Браун (0), Луэр (0).

Майами – Индиана 102:110 (26:24, 33:27, 21:33, 22:26)

Майами: Ричардсон (18 + 6 передач + 6 потерь), Макгрудер (11), Уинслоу (11), Уайтсайд (11 + 20 подборов + 4 блок-шота), Эллингтон (3) – старт; Олиник (20), Джонсон (15 + 5 потерь), Джонс (10), Адебайо (3), Робинсон (0).

Индиана: Оладипо (22 + 10 передач), Коллисон (17), Богданович (16), Тернер (8), Янг (3) – старт; Сабонис (17 + 11 подборов), Джозеф (14), Эванс (8), Макдермотт (3), Лиф (2).

Денвер – Бруклин 110:112 (24:34, 23:21, 29:27, 34:30)

Денвер: Йокич (37 + 21 подбор + 6 потерь), Мюррэй (16), Миллсэп (11 + 11 подборов), Харрис (4), Крэйг (3) – старт; Моррис (15), Лайлс (10), Бизли (8), Пламли (4), Эрнангомес (2).

Бруклин: Расселл (23), Аллен (18 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Леверт (17), Харрис (11), Дадли (4) – старт; Динуидди (12 + 6 передач), Кэрролл (9), Крэбб (8), Холлис-Джефферсон (8), Дэвис (2).

Юта – Бостон 123:115 (27:25, 31:26, 35:29, 30:35)

Юта: Инглс (27 + 7 передач), Митчелл (21 + 5 потерь), Рубио (17 + 7 передач), Гобер (17 + 15 подборов), Фэйворс (14) – старт; Краудер (20), Беркс (5), О'Нил (2), Экзам (0), Ньянг (0).

Бостон: Розир (22), Тейтум (21 + 5 перехватов), Хэйворд (13 + 7 передач), Хорфорд (13), Браун (9) – старт; М-с Моррис (16), Смарт (13 + 10 передач), Бэйнс (5), Оджелей (3), Ябуселе (0).

Сакраменто – Миннесота 121:110 (29:31, 34:30, 29:20, 29:29)

Сакраменто: Коули-Стайн (25), Шамперт (17), Фокс (16 + 10 передач), Хилд (15 + 10 подборов), Бьелица (14 + 8 подборов) – старт; Феррелл (8), Т.Уильямс (8), Мэйсон (6), Бэгли (6), Куфос (6 + 9 подборов), Джексон (0).

Миннесота: Таунс (39 + 19 подборов), Роуз (21), Батлер (13 + 8 подборов + 8 передач), Гибсон (9 + 9 подборов), Окоги (6) – старт; Джонс (7), Толливер (6), Уильямс (4), Дженг (3), Наннэлли (2).