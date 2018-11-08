Химик невероятным броском вырвал победу у Киев-Баскета

Команда Виталия Степановского в равном матче победила новичка Суперлиги Пари-Матч, где Кирилл Марченко попал невероятный победный бросок с сиреной и снял вопросы относительно победителя.

В Киеве завершился матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором Киев-Баскет принимал южненский "Химик" и уступил в абсолютно равной игре.

Матч завершился со счетом 77:80, сообщает официальный сайт соревнований.

Начался матч в столичном спорткомплексе “Меридиан” с несколько сумбурных действий от обеих команд: в результате свои первые баллы как Химик так и Киев-Баскет набрали с линии штрафных.

После этого гости, которые сегодня играли без своего основного первого номера Ильи Сидорова, смогли завладеть преимуществом. Однако, далеко подопечных Виталия Степановского хозяева паркета не отпускали. Лишь в конце четверти Химик все же смог добыть себе преимущество в 9 очков – 12:21.

Вторая четверть началась с активных действий от лидеров хозяев паркета, а именно от Крика и Луценко, которые попали несколько важных бросков и сумели сократить отставание. Далее на протяжении периода команды держались разницы в 5-8 баллов в пользу Химика, пока в середине четверти Киев-Баскет не сподобился на еще один рывок, эффектным завершением которого стала точная дальняя атака от Крика – 28:28. Однако, последнее слово снова было за южненцями, которые до конца первой половины игры снова сумели удалиться на более комфортную для себя разницу – 34:41.

В третьей четверти у хозяев паркета несколько активизировался Мангано, который вновь сравнял счет в игре, но опять не на долго, ведь перед сиреной, извещавшей об окончании периода Антипов забил трьоху и вернул преимущество своей команде.

В последней десятиминутке "Химик" продолжил гнуть свою линию на площадке, а Киев-Баскет был в роли догоняющих. За 45 секунд до завершения четверти Мангано сравнял счет в игре, однако один из лидеров Химика – Эдвин снова вывел южненцев вперед. После минутного перерыва Мангано снова сравнял счет и казалось бы перевел игру в овертайм, однако против был молодой Кирилл Марченко, который реализовал собственный дальний бросок с отклонением вместе с сиреной в СК “Меридиан” – 77:80 победа гостей.

Суперлига Пари-Матч

Киев, 8 октября

БК “Киев-Баскет” – БК “Химик” – 77:80 (12:21, 22:20, 23:18,20:21 )

КБ: Крик – 20оч, 4рп; Мангано – 13оч, 10пб; Крутоус – 13оч.

Хим: Джонс – 16оч, 7пб; Павлов – 15оч, 6пб; Антипов – 15оч.