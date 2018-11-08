Лень набрал 9 очков в матче Атланты с Нью-Йорком в НБА

Хоукс проиграли Никс, несмотря на усилия украинца.

В ночь на четверг в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одной из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Ленем проиграла Нью-Йорк Никс.

Матч завершился со счетом 107:112, сообщает официальный сайт лиги.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень сыграл 16 минут. За время на паркете украинец набрал 9 очков, сделал 5 подборов. Лень также сделал 2 попытки на трехочковый, реализовал 1.

Его коэффициент полезности составил -6.

НБА. Регулярный чемпионат.

07 ноября.

Кливленд — Оклахома-Сити 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)

К: Смит (13), Томпсон (10 + 15 подборов), Худ (11 + 5 подборов), Секстон (15), Кларксон (11 + 9 подборов), Жижич (10 + 9 подборов), Нэнс-младший (6 подборов)

О: Джордж (18 + 7 подборов), Грант (12 + 8 подборов), Адамс (9 + 13 подборов), Шредер (28 + 7 подборов), Абринес (9), Диалло (8)

Орландо — Детройт 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)

О: Гордон (15 + 10 подборов + 6 передач), Вучевич (14 + 9 подборов), Фурнье (27 + 5 подборов), Огастин (16 + 7 передач), Росс (15), Грант (6 передач)

Д: Робинсон-младший (9), Гриффин (20 + 5 подборов), Драммонд (23 + 19 подборов), Джексон (15), Гэллоуэй (12 + 6 подборов), Смит (8), Джонсон (13 + 6 подборов), Пачулия (5 подборов)

Майами — Сан-Антонио 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)

М: Уинслоу (16 + 5 подборов), Уайтсайд (29 + 20 подборов), Эллингтон (20), Ричардсон (14 + 5 подборов + 5 передач), Джонсон (9), Макгрудер (10 подборов), Джонс (6 подборов)

СА: ДеРозан (18 + 14 подборов + 8 передач), Форбс (12), Миллс (20), Белинелли (8), Бертанс (19), Олдридж (16 подборов)

Индиана – Филадельфия 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)

И: Богданович (13 + 5 подборов), Оладипо (36 + 6 подборов + 7 передач), Сабонис (16 + 11 подборов), Джозеф (9), Янг (5 подборов)

Ф: Ковингтон (13), Шарич (18 + 7 подборов), Эмбиид (20 + 10 подборов), Симмонс (16 + 10 подборов + 8 передач), Редик (10 + 6 передач), Шамет (12), Чендлер (5 подборов)

Мемфис — Денвер 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)

М: Андерсон (14 + 5 подборов), Джексон-младший (20 + 7 подборов), Газоль (20 + 12 подборов), Брукс (9), Конли (8 передач)

Д: Харрис (20), Мюррей (15 + 7 передач), Лайлс (16 + 9 подборов), Моррис (8), Пламли (10 + 6 подборов), Йокич (7 подборов), Эрнангомес (5 подборов)

Новый Орлеан — Чикаго 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)

НО: Джонсон (12), Дэвис (32 + 15 подборов), Миротич (9 + 15 подборов), Мур (8), Холидэй (17 + 10 подборов + 9 передач), Миллер (11), Рэндл (12 + 5 подборов + 5 передач)

Ч: Холидэй (17), Паркер (20 + 13 паркер), Картер-младший (17 + 11 подборов), ЛаВин (22 + 5 подборов), Арчидиаконо (11), Хатчинсон (6 подборов)

Юта — Даллас 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19)

Ю: Фэйворс (13 + 6 подборов), Гобер (17 + 10 подборов), Митчелл (23 + 5 подборов), Рубио (10 + 5 подборов + 12 передач), Беркс (18), Краудер (14 + 6 подборов), Экзам (9)

Д: Барнс (14 + 5 подборов), Дончич (24 + 6 подборов), Джордан (11 + 12 подборов), Мэттьюз (13 + 6 подборов), Смит (10), Бареа (11), Брансон (11), Финни-Смит (5 подборов)

Сакраменто — Торонто 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)

C: Коули-Стайн (24 + подборов), Хилд (24), Фокс (20), Бэгли (13)

Т: Ленард (25 + 11 подборов), Сиакам (21), Ибака (14 + 14 подборов), Лаури (16 + 8 передач), Ануноби (11 + 7 подборов), Валанчюнас (11 + 10 подборов), ВанВлит (8), Грин (5 подборов)