Днепр и Черкасские Мавпы проиграли в домашних матчах Кубка Европы ФИБА

Обе команды потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире.

"Черкасские Мавпы" провели матчи 4-го тура Кубка Европы FIBA. Оба клуба потерпели поражения.

«Черкасские Мавпы» в Литве проиграли в номинально домашней игре «Приштине» из Косово.

Уже в стартовой четверти косовары создали гандикап в 6 очков – 21:15. Во второй десятиминутке команде Максима Михельсона удалось отыграть лишь один пункт, а в следующем игровом отрезке "Мавпы" вновь просели, и преимущество «Приштины» увеличилось до 20 очков. В решающей четверти украинскому клубу не удалось наверстать упущенное, и поединок закончился с перевесом в 19 пунктов в пользу косоваров – 92:73.

Самым результативным среди игроков «Мавп» оказался американский атакующий защитник Брэндон Янг, который за 33 минуты на паркете набрал 17 очков при 4-х подборах и 6-ти ассистах.

«Черкасские Мавпы» – «Приштина» 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

«Черкасские Мавпы»: Янг (17 + 6 передач), Арнетт (4), Кольченко (3), Чумаков (9), Скапинцев (11) — старт; Отверченко (3), Ткаченко (5), Коукли (16 + 9 подборов), Воевода (5).

«Приштина»: Бериша (16 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (26), Мэйфилд (10 + 7 подборов + 7 передач), Майлс (14), Букичу (12 + 8 подборов) — старт; Аземи, Крестинин (11 + 5 подборов), Андерсон (3 + 4 передачи).

Напомним, что это уже второе поражение подопечных Михельсона в матчах с "Приштиной". Ранее «Мавпы» проиграли ей на домашнем паркете в стартовом матче группового раунда.

Тем временем вице-чемпион Украины «Днепр» уступил «Левски» в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы FIBA.

Команда Дениса Журавлева выиграла только одну четверть в этом матче, что не помешало болгарскому клубу одержать уверенную победу.

Самым результативным игроком этого матча стал защитник «Днепра» Александр Мишула, который записал на свой счет 21 очко.

Проиграв четыре матча подряд в группе, «Днепр» потерял все шансы на выход в следующий раунд турнира.

«Днепр» (Украина) – «Левски» (Болгария) 72:88 (24:30, 17:28, 17:7, 14:23)

«Днепр»: Кожемякин (5), Закурдаев (2 + 3 перехвата), Ревзин (10), Тимофеенко (11 + 6 подборов + 5 передач + 2 блок-шота – 4 потери), Кушниров (11 + 6 подборов) – старт; Вильховецкий, Шундель (6), Натяжко (4), В. Прокопенко (2), Мишула (21 – 5 потерь), Сизов

«Левски»: Ремберт (20 + 7 подборов + 6 передач), Аврамов (5 + 5 подборов + 5 передач – 5 потерь), Захариев (14), Деян Иванов (18 + 8 подборов), Маравич (14 + 5 подборов) – старт; Р. Робинсон (5 + 4 перехвата), Мийович (7), Великов (5)