12 очков Леня не помогли Атланте обыграть Шарлотт в чемпионате НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи НБА, сообщает официальный сайт соревнований.

Атланта украинца Леня не сумела обыграть Шарлотт и потерпела седьмое поражение в регулярном чемпионате НБА.

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и за 19 минут на паркете набрал 12 очков. С игры Лень забросил 6 из 11 бросков, правда, не пошли трехочковые броски (0 попаданий с 3 попыток). Также украинец сделал 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват. В его пассиве 4 потери. Коэффициент полезности украинца -4.

Шарлотт – Атланта 113:102 (23:25, 28:29, 30:23, 32:25)

Шарлотт: Уокер (29 + 7 передач + 5 потерь), Марв. Уильямс (20 + 8 подборов), Лэмб (13), Батюм (10), Зеллер (4) – старт; Монк (13 + 6 передач), Бриджес (9), Эрнангомес (9 + 9 подборов), Паркер (6), Кидд-Гилкрист (0).

Атланта: Янг (18 + 10 передач + 6 потерь), Бэйзмор (16), Лень (12), Хертер (7), Спеллмен (2) – старт; Лин (19), Пойтресс (8), Дедмон (8), Картер (7), Бембри (5), Дорси (0).

Даллас – Вашингтон 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22)

Даллас: Дончич (23), Мэттьюз (22), Смит (19 + 7 передач), Барнс (19 + 13 подборов), Джордан (8 + 12 подборов) – старт; Финни-Смит (11), Бареа (8 + 8 передач), Пауэлл (7), Клебер (2), Брансон (0), Брокхофф (0), Межри (0).

Вашингтон: Уолл (24 + 10 передач), Бил (19), Портер (19), Ховард (8 + 11 подборов), М-ф Моррис (4) – старт; Риверс (8), Грин (8), Убре (6), Браун (2), Смит (2), Саторански (0), Брайант (0).

Финикс – Бруклин 82:104 (22:24, 20:28, 24:24, 16:28)

Финикс: Букер (20 + 8 подборов), Эйтон (15 + 13 подборов), Кэнан (13), Ариза (8 + 7 подборов), Андерсон (0) – старт; Холмс (13 + 10 подборов), Бриджес (6), Джексон (4), Окобо (3), Кроуфорд (0), Уоррен (0).

Бруклин: Леверт (26), Расселл (15), Харрис (11), Аллен (10 + 9 подборов), Дадли (5) – старт; Динуидди (12), Дэвис (9 + 12 подборов), Крэбб (7 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Напьер (4).

Портленд – Милуоки 118:103 (33:31, 24:20, 34:26, 27:26)

Портленд: Макколлум (40 + 6 передач), Лиллард (13), Нуркич (12 + 8 подборов + 6 передач), Лэйман (10), Амину (8 + 7 подборов) – старт; Тернер (16 + 11 подборов), Коллинз (9), Ленард (6), Стаускас (2), Сет Карри (2).

Милуоки: Адетокумбо (23 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Миддлтон (22 + 8 подборов + 6 передач), Лопес (22), Бледсоу (5 + 7 передач), Брогдон (4) – старт; Снелл (8), Дивинченцо (6), Хенсон (6), Ильясова (5 + 9 подборов), Коннотон (2).