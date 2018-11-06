Оклахома обыграла Новый Орлеан в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 122:116.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в самом результативном из которых Оклахома Сити обыграла Новый Орлеан.

Игра завершилась со счетом 122:116, сообщает официальный сайт лиги.

Примечательно, что самым результативным игроком матча стал баскетболист из проигравшей команды Джулиус Рэндл, на счету которого 26 очков. У Пауля Джорджа и Денниса Шредера из Оклахомы на счету 23 и 22 очка, соответственно.

НБА. Регулярный чемпионат.

06 ноября.

Детройт – Майами 115:120 OT (27:28, 26:25, 27:34, 25:18, 10:15)

Детройт: Джексон (25 + 6 передач), Драммонд (25 + 24 подбора), Гриффин (24 + 15 подборов + 7 передач), Робинсон (16), Браун (0) – старт; Гэллоуэй (21 + 9 подборов), Смит (4), Кальдерон (0), Джонсон (0), Луэр (0), Пачулия (0).

Майами: Ричардсон (27 + 8 подборов), Драгич (21 + 7 подборов + 6 передач), Адебайо (11 + 8 подборов), Уинслоу (9), Макгрудер (8) – старт; Уэйд (18), Олиник (13), Джонсон (9), Джонс (4), Эллингтон (0).

Индиана – Хьюстон 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)

Индиана: Оладипо (28), Богданович (11), Коллисон (8), Янг (8 + 11 подборов), Тернер (7) – старт; Сабонис (17 + 8 подборов), Эванс (11), Макдермотт (4), Джозеф (0), Лиф (0).

Хьюстон: Харден (28 + 6 передач + 5 потерь), Капела (18 + 10 подборов), Эннис (13), Пол (9 + 13 передач + 5 потерь), Такер (9) – старт; Энтони (8), Кларк (6), Хартенштайн (4), Грин (3).

Орландо – Кливленд 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21)

Орландо: Гордон (23 + 9 подборов), Фурнье (15), Вучевич (14 + 10 подборов), Огастин (7), Айванду (4) – старт; Росс (15), Симмонс (11), Грант (7), Бамба (6), Мартин (0).

Кливленд: Джордж Хилл (22 + 6 передач), Томпсон (19 + 16 подборов), Худ (11), Осман (11 + 10 подборов), Деккер (2) – старт; Кларксон (14), Джей Ар Смит (14), Секстон (5), Корвер (2), Нэнс (0).

Нью-Йорк – Чикаго 115:116 OT (21:24, 26:23, 25:31, 30:24, 13:14)

Нью-Йорк: Трир (21), Дотсон (18), Вонле (10 + 11 подборов), Ниликина (0), Робинсон (0) – старт; Кантер (23 + 24 подбора + 7 передач), Мудиай (16), Хезоня (15), Берк (8), Нокс (2), Томас (2).

Чикаго: Лавин (41 + 8 потерь), Паркер (15 + 8 подборов), Картер (11 + 13 подборов), Пэйн (8), Холидэй (6) – старт; Блэйкни (17), Хатчисон (8), Арчидиаконо (4), Фелисио (4 + 7 подборов), Лопес (2).

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30)

Оклахома-Сити: Джордж (23 + 8 передач), Адамс (18 + 8 подборов), Уэстбрук (17 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Грант (13), Фергюсон (5) – старт; Шредер (22), Паттерсон (10), Абринес (7), Диалло (4), Фелтон (2), Ноэл (1).

Новый Орлеан: Холидэй (22 + 14 передач + 6 потерь), Дэвис (20 + 8 подборов + 5 потерь), Миротич (16 + 16 подборов), Джонсон (5), Мур (4) – старт; Рэндл (26 + 8 подборов), Кларк (10), Миллер (9), Диалло (4), Фрэйзер (0).

Денвер – Бостон 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)

Денвер: Мюррэй (48 + 5 потерь), Харрис (13), Миллсэп (10 + 8 подборов), Йокич (8 + 10 подборов + 8 передач), Крэйг (0) – старт; Лайлс (13), Моррис (8), Эрнангомес (8), Бизли (5), Пламли (2 + 7 подборов).

Бостон: Ирвинг (31), Браун (15), Тейтум (15), Хорфорд (12 + 6 передач), Хэйворд (8 + 9 подборов) – старт; Смарт (9 + 4 блок-шота), Розир (6), М-с Моррис (6), Уильямс (3), Бэйнс (2), Оджелей (0).

Юта – Торонто 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)

Юта: Гобер (14 + 12 подборов), О'Нил (11), Фэйворс (11 + 10 подборов), Инглс (9), Рубио (8 + 9 передач) – старт; Беркс (22), Краудер (12), Аллен (9), Экзам (7), Ньянг (5), Удох (2), Сефолоша (1), Митру-Лонг (0).

Торонто: Лаури (17 + 7 подборов + 11 передач), Ануноби (17), Сиакам (16 + 7 подборов), Валанчюнас (11), Грин (7) – старт; Ванвлит (17 + 6 передач), Ибака (17), Райт (9), Монро (8), Майлз (5), Браун (0), Ричардсон (0), Пауэлл (0).

Голден Стэйт – Мемфис 117:101 (29:31, 29:27, 34:15, 25:28)

Голден Стэйт: Томпсон (27), Дюрэнт (22 + 6 передач), Карри (19 + 7 передач + 5 потерь), Джонс (4), Грин (0) – старт; Маккинни (14), Кук (13 + 7 подборов), Луни (9 + 9 подборов), Жеребко (7), Белл (2), Эванс (0), Ли (0).

Мемфис: Джексон (15 + 5 блок-шотов), Темпл (13), Конли (9), Марк Газоль (8 + 10 подборов + 9 передач), Андерсон (4) – старт; Д.Брукс (18), Мэк (15), М.Брукс (8), Селден (7), Рэбб (4).

Клипперс – Миннесота 120:109 (31:33, 32:26, 29:25, 28:25)

Клипперс: Галлинари (22), Харрис (22 + 10 подборов), Беверли (10), Марьянович (10 + 9 подборов), Гилджес-Александер (6) – старт; Уильямс (20 + 6 передач), Харрелл (13 + 7 подборов), Скотт (8), Робинсон (6), Теодосич (3).

Миннесота: Роуз (21), Батлер (20), Таунс (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Гибсон (15 + 9 подборов), Уиггинс (13) – старт; Дженг (8), Окоги (7), Джонс (4), Толливер (1).