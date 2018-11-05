Лейкерс украинца Михайлюка проиграли Торонто в чемпионате НБА

"Финикс" обыграл "Мемфис" за 2 секунды до окончания основного времени.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

"Финикс" обыграл "Мемфис" за 2 секунды до окончания основного времени. При счете 100:100 решающие два очка своей команде принес Девин Букер.

Отметим появление украинца Святослава Михайлюка в составе "Лейкерс" в матче против "Торонто". Святослав после трех матчей, в которых он оставался на скамейке, получил игровое время – сыграл 9:32 минут, но за это время успел набрать только 2 очка и сделать три передачи. Украинец попал единственный свой двухочковый бросок, но оба раза промахнулся во время попыток забросить из-за дуги.

Милуоки – Сакраменто 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)

Милуоки: Адетокумбо (26 + 15 подборов + 11 передач + 5 потерь), Бледсоу (17), Брогдон (13), Миддлтон (12), Лопес (8 + 4 блок-шота) – старт; Ильясова (15), Коннотон (13), Снелл (12), Хенсон (10), Браун (8), Дивинченцо (5), Макер (3), Деллаведова (2).

Сакраменто: Хилд (19), Фокс (15 + 6 передач), Коули-Стайн (6), Шамперт (5 + 7 подборов), Бьелица (4) – старт; Джексон (22), Т.Уильямс (11), Бэгли (11), Мэйсон (6 + 6 передач), Джайлз (4), Феррелл (2), Лабиссьер (2), Куфос (2).

Бруклин – Филадельфия 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Бруклин: Расселл (21 + 6 передач), Леверт (20), Аллен (15 + 10 подборов), Харрис (11), Дадли (4) – старт; Холлис-Джефферсон (21), Динуидди (12 + 8 передач), Крэбб (5), Муса (4), Напьер (3), Куруц (2), Фарид (2), Дэвис (2).

Филадельфия: Симмонс (20 + 12 подборов + 5 потерь), Эмбиид (16 + 15 подборов + 5 потерь), Шарич (14), Фульц (9), Ковингтон (4 + 5 потерь) – старт; Редик (15), Шэмет (12), Джонсон (3), Макконнелл (2), Коркмаз (2), Мускала (0).

Вашингтон – Нью-Йорк 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

Вашингтон: Уолл (26 + 7 передач + 5 перехватов), Бил (22 + 8 подборов + 4 блок-шота), М-ф Моррис (16), Ховард (10 + 10 подборов), Убре (9) – старт; Грин (14 + 9 подборов), Риверс (5), Саторански (4), Смит (2), Макрэй (0), Браун (0), Брайант (0).

Нью-Йорк: Дотсон (11), Робинсон (10), Хардуэй (7), Ниликина (6), Вонле (2) – старт; Кантер (18 + 12 подборов), Берк (13), Хезонья (10 + 8 подборов), Трир (9), Томас (5), Мудиай (4), Бэйкер (0), Корнет (0).

Сан-Антонио – Орландо 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)

Сан-Антонио: Дерозан (25 + 7 подборов), Олдридж (14), Форбс (13), Бертанс (8), Каннингем (0) – старт; Миллс (16), Белинелли (15), Пау Газоль (12 + 8 подборов), Пондекстер (5), Пелтль (2), Мету (0).

Орландо: Гордон (26 + 8 подборов), Огастин (18 + 7 передач), Фурнье (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 8 подборов), Айванду (2) – старт; Росс (17), Бамба (12 + 11 подборов), Грант (8), Мартин (5), Симмонс (0).

Финикс – Мемфис 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)

Финикс: Букер (25 + 7 передач), Ариза (16 + 9 подборов), Кэнан (13), Эйтон (9 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Андерсон (5 + 7 подборов) – старт; Бриджес (14), Джексон (6), Окобо (5), Холмс (5), Кроуфорд (4).

Мемфис: Конли (12), Андерсон (10), Темпл (8), Марк Газоль (7 + 8 подборов), Джексон (4) – старт; Мэк (21), Д.Брукс (17), М.Брукс (11), Селден (6), Каспи (2), Рэбб (2).

Портленд – Миннесота 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)

Портленд: Нуркич (19 + 12 подборов), Лиллард (18), Макколлум (16), Лэйман (8), Амину (6) – старт; Ленард (15 + 12 подборов), Коллинз (11), Тернер (8), Стаускас (5), Сет Карри (3), Трент (2), Болдуин (0), Свэниган (0).

Миннесота: Таунс (23), Уиггинс (17), Гибсон (8 + 8 подборов), Окоги (6), Джонс (4) – старт; Толливер (5), Террелл (4), Уильямс (4), Бэйтс-Диоп (4), Наннэлли (3), Дженг (2 + 7 подборов), Денг (1).

Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

Лейкерс: Кузма (24), Джеймс (18 + 6 передач), Ингрэм (16), Болл (12 + 9 подборов), Макги (8) – старт; Рондо (10), Харт (6), Зубац (5), Стивенсон (4), Колдуэлл-Поуп (2), Михайлюк (2).

Торонто: Ибака (34 + 10 подборов), Лаури (21 + 15 передач), Сиакам (16 + 13 подборов), Грин (15), Ануноби (7) – старт; Валанчюнас (14 + 8 подборов), Райт (11), Ванвлит (3), Пауэлл (0), Майлз (0).