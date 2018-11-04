Днепр на выезде обыграл Политехник в баскетбольной Суперлиге

Харьковская команда все еще не знает вкуса побед.

Вице-чемпион Украины «Днепр» на выезде обыграл «Политехник» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Для команды Дениса Журавлева это вторая подряд победа после трех поражений. Харьковчане же проиграли седьмой матч кряду. Со старта первенства они еще ни разу не выигрывали.

Самым результативным игроком поединка стал 6-й номер хозяев Дэвис Джаван, который набрал 23 очка. У «Днепра» 14 баллов на свой счет записал Станислав Тимофеенко.

Накануне встречи, напомним, днепряне пополнились Кириллом Фесенко.

Политехник — Днепр 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18)

«Политехник»: Дэвис (23 + 4 перехвата + 4 потери), Козлов (3), Кромер (21 + 5 передач), Рочняк (6 + 13 подборов), Вуйович (4) — старт; Кузнецов, Чугунов (8 + 4 подбора), Савченко (0 + 4 подбора), Колотилов.

«Днепр»: Кожемякин (2), Мишула (8 + 5 подборов + 4 передачи + 4 потери), Закурдаев (9 + 4 передачи), Ревзин (8), Кушниров (8 + 8 подборов) — старт; Вильховецкий (2), Шундель (2 + 4 подбора), Тимофеенко (14 + 7 подборов + 5 передач), Натяжко (5 + 6 подборов), Сизов (9), Прокопенко (6).