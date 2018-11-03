Киев-Баскет нанес Черкасским Мавпам четвертое подряд поражение в Суперлиге

Чемпион Украины находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.

В субботу состоялись два матча украинской баскетбольной Суперлиги.

«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы». Весь матч проходил с переменным успехом для обоих коллективов, однако концовку все же удачнее провели гости, которые и праздновали победу, взяв реванш за поражение в первом круге.

Самым результативным игроком поединка стал легионер «Киев-Баскета» Морис Крик, набравший 23 очка. У «Мавп» 18 баллов и 15 подборов на свой счет записал Кристофер Коукли.

Это поражение стало четвертым подряд для команды Максима Михельсона и она занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)

«Черкасские Мавпы»: Б. Янг (8 + 5 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Кольченко (12 + 4 передачи), Арнетт (6), Чумаков (11 + 2 блок-шота), Скапинцев (4 + 5 подборов) – старт; Кокли (18 + 15 подборов + 6 передач – 4 потери), Отверченко (3), Ткаченко (15).

«Киев-Баскет»: Крик (23 + 5 подборов – 6 потерь), Луценко (8), Крутоус (11), Мангано (10 + 7 подборов), Сандул (4 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Челован (2), Петров (13 + 2 блок-шота), М. Горобченко, Носков (9).

В другом поединке тура «Николаев» дома обыграл «Запорожье». Хозяева прервали свою двухматчевую серию без побед, нанеся команде Валерия Плеханова первое поражение в шести матчах.

Самым результативным игроком поединка стал разыгрывающий «Запорожья» Майкл Холтон, набравший 20 очков. У «Николаева» 14 баллов в свой актив записал Виталий Зотов.

«Николаев» – «Запорожье» 60:57 (14:20, 13:8, 18:18, 15:11).

«Николаев»: Зотов (14 + 5 подборов + 5 потерь), Мусиенко (8), Онуфриев (3 + 8 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Жуковский, Аникиенко (8 + 7 подборов) – старт; Попов (10 + 7 подборов), Приймак (9 + 10 подборов), Адедиран (6), Хохоник (2), Бобров, Давидюк.

«Запорожье»: Холтон (20 + 6 подборов), Кондраков (2), Овдеенко (5), Мироненко, Хилл (12 + 12 подборов + 3 блок-шота) – старт; Трент (12 + 4 передачи + 3 перехвата + 4 потери), Буц (4), Теряник (2).