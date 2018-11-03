Чикаго уступил Индиане, Торонто разобрался с Финиксом в НБА

"Юта" проиграла дома "Мемфису".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» 95:120 (22:22, 22:34, 28:30, 23:33) «Орландо Мэджик»: Вучевич - 22, Фурнье - 19, Огастин - 13, Грант - 8, Росс - 7, Бамба - 7, Мартин - 6, Ивунду - 5, Гордон - 4, Айзек - 2, Берч - 2, Бриско, Мозгов, Симмонс, Джефферсон, Каупейн, Фразьер «Лос-Анджелес Клипперс»: Л. Уильямс - 28, Харрис - 21, Галлинари - 13, Марьянович - 10, Харрелл - 10, Жильжо-Александер - 8, Брэдли - 7, Теодосич - 6, Беверли - 6, Уоллес - 5, Скотт - 3, Робинсон - 3, Дельгадо, Торнвелл, Мотли, Гортат, Мба-а-Муте «Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28) «Бруклин Нетс»: ЛеВерт - 29, Харрис - 18, Динуайдди - 12, Расселл - 12, Напьер - 11, Аллен - 10, Дэвис - 6, Холлис-Джефферсон - 5, Краббе - 5, Дадли - 3, Куруч, Муса, Уильямс, Грэм, Пинсон, Кэрролл, Фарид «Хьюстон Рокетс»: Пол - 32, Энтони - 28, Капела - 22, Гордон - 21, Грин - 9, Такер - 5, Эннис - 2, Крисс, Картер-Уильямс, Найт, Кларк, Ци, Эдвардс, Харден, Илариу, Хартенштайн «Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24) «Вашингтон Уизардс»: Бил - 27, Ховард - 20, Уолл - 19, Убре - 14, Портер - 9, Браун - 7, Смит - 5, Моррис - 4, Маинми - 2, Саторански - 2, Грин - 2, Риверс, Робинсон, Брайант, Макрай «Оклахома-Сити Тандер»: Уэстбрук - 23, Грант - 22, Джордж - 17, Шрёдер - 16, Адамс - 15, Ноэль - 9, Фергюсон - 9, Абринес - 8, Паттерсон - 8, Диалло - 7, Фелтон, Луваву-Кабарро, Надер, Роберсон, Бертон, Дэвис «Чикаго Буллз» – «Индиана Пэйсерс» 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20) «Чикаго Буллз»: Блэкени - 22, Лавин - 20, Холидей - 19, Паркер - 11, Картер - 11, Фелисио - 9, Хатчинсон - 7, Пэйн - 3, Арчидиаконоу - 3, Алкинс, Портис, Маркканен, Данн, Харрисон, Лопес, Валентайн, Юлис «Индиана Пэйсерс»: Оладипо - 25, Тёрнер - 18, Коллисон - 14, Эванс - 13, Сабонис - 9, Янг - 8, Богданович - 8, Макдермотт - 6, Джозеф - 4, Лиф - 2, О'Куинн, Холидей, Джонсон, Мур, Рид, Самнер, Анигбогу «Даллас Маверикс» – «Нью-Йорк Никс» 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29) «Даллас Маверикс»: Смит - 23, Финни-Смит - 19, Дончич - 18, Барнс - 14, Мэттьюз - 9, Клебер - 9, Пауэлл - 8, Джордан - 4, Бареа - 2, Брансон, Макон, Харрис, Адетокунбо, Новицки, Брокхофф, Межри, Спалдинг «Нью-Йорк Никс»: Трир - 23, Хардуэй-младший - 18, Кантер - 13, Робинсон - 13, Хезонья - 11, Дотсон - 11, Томас - 10, Нтиликина - 7, Мудиэй - 6, Вонле - 4, Бёрк - 2, Порзингис, Ли, Нокс, Хикс, Корнет, Бейкер «Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27) «Юта Джаз»: Рубио - 22, Инглс - 19, Краудер - 18, Фэйворс - 12, Гобер - 9, Аллен - 9, О'Нил - 5, Экзам - 3, Ньянг - 3, Брэдли, Сефолоша, Бёркс, Нето, Митру-Лонг, Юдо, Кавано, Митчелл «Мемфис Гриззлиз»: Конли - 28, Мэк - 19, Марк Газоль - 17, Джексон - 13, Темпл - 12, Брукс - 6, Селден - 5, Касспи - 4, Андерсон - 2, Рэбб - 1, Грин, Картер, Ватанабэ, Стивенс, Парсонс «Финикс Санз» – «Торонто Рэпторс» 98:107 (26:23, 26:25, 19:29, 27:30) «Финикс Санз»: Канаан - 19, Букер - 18, Эйтон - 17, Джексон - 11, Ариза - 10, Уоррен - 10, Андерсон - 5, Окобо - 4, Холмс - 2, Бриджес - 2, Чендлер, Кинг, Кроуфорд, Мелтон, Дэниелс, Бендер «Торонто Рэпторс»: Леонард - 19, Валанчюнас - 16, Ибака - 14, Лоури - 11, Сиакам - 10, Майлз - 9, Грин - 8, Ванвлит - 8, Пауэлл - 8, Ануноби - 2, Райт - 2, Браун, Лойд, Монро, Ричардсон, Буше «Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12) «Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрант - 33, Карри - 28, Томпсон - 22, Грин - 9, Маккинни - 8, Йеребко - 7, Джонс - 6, Игуодала - 2, Луни - 1, Казинс, Ли, Белл, Кук, Дерриксон, Ливингстон «Миннесота Тимбервулвз»: Уиггинс - 22, Батлер - 21, Окоги - 15, Таунс - 13, Гибсон - 12, Джонс - 8, Толливер - 5, Роуз - 3, Тиг, Террелл, Дьенг, Нанналли, Денг, Уильямс, Паттон, Бэйтс-Диоп

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter