Химик за 3 секунды до конца матча вырвал победу у Одессы в Суперлиге

Победу южненцам принесли два точных штрафных от американского легионера Кристиана Джонса.

В Южном местный «Химик» и их соседи БК «Одесса» провели первый матч второго круга регулярного чемпионата Суперлиги. "Химик" за три секунды до конца матча вырвал победу у одесситов, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче все решалось на последних секундах: хозяева сумели отойти после рывка одесситов в третьей четверти (18:3) и выровняли игру, а два точных штрафных от американского легионера Кристиана Джонса принесли хозяевам победу.

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Интересно, что игрок "Одессы" Александр Беликов мог сделать результат матча обратным, однако, заработав на себе фол при вводе мяча за 2 секунды до конца матча, промазал оба штрафных.

Слабым утешением для Беликова стали его 19 очков - лучший результат в матче. У хозяев 16 очками отметился Джонс, 15 очков и 7 передач у Эдвина, а Павлов к 15 очкам добавил 12 подборов.

В результате "Химик" набрал 13 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. Тем не менее, у лидера - БК "Запорожье", который имеет столько же пунктов, есть матч в запасе.

Суперлига. 5-й тур

«Химик» – БК «Одесса» 90:89 (26:14, 20:27, 19:27, 25:21)

«Химик»: Эдвин 15 + 7 передач + 3 перехвата, Рябчук 6, Войналович 3, Джонс 16, Павлов 15 + 12 подборов – старт; Сидоров 11 + 5 передач, Антипов 10, Мальчевский 8 + 5 подборов + 2 блок-шота, Марченко 6

«Одесса»: Витолс 13 + 8 передач, Щепкин 4, Беликов 19 + 8 подборов + 4 потери, Хелманис 9 + 7 подборов, Шеляковс 11 – старт; Пустозвонов 16, Артамонов 7 + 5 передач, Новиков 7, Тищенко 3 + 9 подборов