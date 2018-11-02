Атланта украинца Леня уступила Сакраменто, Бостон нанес Милуоки первое поражение в сезоне

"Оклахома-Сити" переиграла в гостях "Шарлотт".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

Украинский центровой Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке "Атланты" на матч с "Сакраменто", но его команда разгромно проиграла. Украинец набрал за 22 минуты 11 очков, сделал 6 подборов и 1 передачу. При этом, Лень не реализовал единственный свой трехочковый, забросил дважды с игры из пяти попыток, а большую часть своих очков заработал с линии штрафных (попал 7 раз с 10).

Шарлотт – Оклахома-Сити 107:111 (22:24, 26:20, 29:29, 30:38)

Шарлотт: Уокер (21 + 6 передач), Лэмб (13 + 9 подборов), Батюм (10 + 7 подборов + 6 передач), Зеллер (5 + 8 подборов), Марв. Уильямс (4) – старт; Монк (21), Паркер (17), Кидд-Гилкрист (9 + 9 подборов), Бриджес (4), Эрнангомес (3).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (29 + 8 подборов + 10 передач), Джордж (11 + 10 подборов), Грант (10), Адамс (5 + 12 подборов), Фергюсон (0) – старт; Абринес (25), Шредер (21), Диалло (6), Ноэл (4), Паттерсон (0).

Кливленд – Денвер 91:110 (27:15, 15:35, 24:33, 25:27)

Кливленд: Осман (13), Джордж Хилл (10), Томпсон (10 + 7 подборов), Худ (8), Деккер (6) – старт; Кларксон (17), Секстон (12), Нэнс (8), Нваба (4), Жижич (3), Корвер (0).

Денвер: Миллсэп (16), Харрис (14), Мюррэй (10), Крэйг (7), Йокич (4) – старт; Эрнангомес (23), Лайлс (12 + 8 подборов), Пламли (11), Моррис (7), Бизли (5), Лайдон (1), Акун-Перселл (0).

Филадельфия – Клипперс 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27)

Филадельфия: Эмбиид (41 + 13 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (14 + 11 передач), Фульц (12 + 9 подборов), Ковингтон (10 + 7 подборов), Шарич (5) – старт; Редик (18), Шэмет (13), Джонсон (5), Мускала (4).

Клипперс: Галлинари (25 + 8 подборов), Харрис (24 + 8 подборов), Беверли (4), Брэдли (2), Гортат (0) – старт; Уильямс (26), Марьянович (15 + 11 подборов), Гилджес-Александер (7), Харрелл (7), Скотт (3), Теодосич (0), Уоллес (0), Робинсон (0).

Атланта – Сакраменто 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)

Атланта: Янг (14 + 10 передач + 8 потерь), Бэйзмор (14), Лень (11), Принс (7 + 7 подборов + 6 передач), Картер (3) – старт; Лин (23), Бембри (13), Дорси (10), Пойтресс (9 + 8 подборов), Дедмон (6), Хертер (3), Спеллмен (2), Пламли (0).

Сакраменто: Фокс (31 + 10 подборов + 15 передач), Хилд (27 + 6 передач), Бьелица (19), Коули-Стайн (12), Шамперт (8) – старт; Бэгли (18), Куфос (8), Джексон (6), Лабиссьер (6), Мэйсон (4), Джайлз (4), Маклемор (3), Феррелл (0).

Бостон – Милуоки 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35)

Бостон: Ирвинг (28 + 7 передач), Хэйворд (18), Хорфорд (18 + 8 передач), Тейтум (12), Оджелей (10) – старт; М-с Моррис (17), Розир (7 + 7 подборов), Бэйнс (5), Смарт (2), Уильямс (0).

Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов), Брогдон (16), Миддлтон (16), Бледсоу (13 + 7 передач), Лопес (2) – старт; Снелл (9), Дивинченцо (8), Ильясова (8), Хенсон (6), Коннотон (2).

Портленд – Новый Орлеан 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20)

Портленд: Лиллард (26 + 7 подборов + 6 передач), Нуркич (20 + 9 подборов), Амину (17 + 10 подборов), Лэйман (11), Макколлум (8) – старт; Тернер (14 + 7 подборов + 7 передач), Стаускас (10), Сет Карри (9), Коллинз (9), Свэниган (6), Саймонс (2), Болдуин (0).

Новый Орлеан: Мур (19), Миротич (18 + 13 подборов), Холидэй (17 + 10 передач), Фрэйзер (8), Окафор (6) – старт; Рэндл (29), Кларк (10), Уильямс (5), Диалло (5 + 8 подборов), Джексон (2), Хилл (0).