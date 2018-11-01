Лейкерс обыграли Даллас, Чикаго уступил Денверу в овертайме в чемпионате НБА

"Бруклин" дожал в овертайме "Детройт".

Состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. Бруклин – Детройт 120:119 OT (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9) Бруклин: Харрис (23), Леверт (19 + 6 передач), Аллен (14 + 9 подборов), Дадли (11), Расселл (6 + 6 передач) – старт; Динуидди (25), Дэвис (10 + 10 подборов), Холлис-Джефферсон (8 + 7 подборов), Крэбб (3), Напьер (1). Детройт: Гриффин (25 + 9 подборов + 6 потерь), Драммонд (24 + 23 подбора), Джексон (21), Джонсон (6 + 12 подборов), Буллок (0) – старт; Браун (9), Робинсон (9), Пачулия (9), Кальдерон (8), Смит (4), Гэллоуэй (4). Нью-Йорк – Индиана 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30) Нью-Йорк: Хардуэй (37 + 5 потерь), Вонле (14 + 10 подборов + 5 потерь), Дотсон (13), Ниликина (4 + 7 передач), Робинсон (0) – старт; Трир (14), Кантер (7), Берк (6), Хезонья (3 + 7 подборов), Томас (3). Индиана: Оладипо (24), Янг (13 + 10 подборов + 5 перехватов), Богданович (10), Коллисон (8 + 6 передач), Тернер (8) – старт; Сабонис (30 + 9 подборов + 6 потерь), Джозеф (6 + 6 передач), Эванс (5), Макдермотт (3), О’Куинн (0). Чикаго – Денвер 107:108 OT (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10) Чикаго: Лавин (28 + 7 передач), Картер (25 + 8 подборов), Холидэй (15), Паркер (6 + 9 подборов), Пэйн (5 + 5 потерь) – старт; Блэйкни (15), Хатчисон (8 + 7 подборов), Арчидиаконо (3 + 7 передач), Фелисио (2). Денвер: Йокич (22 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь), Миллсэп (19), Харрис (16), Мюррэй (12 + 8 подборов + 6 передач), Крэйг (7) – старт; Пламли (13), Лайлс (9 + 10 подборов), Бизли (6), Моррис (4). Миннесота – Юта 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29) Миннесота: Роуз (50 + 6 передач + 6 потерь), Таунс (28 + 16 подборов), Уиггинс (19), Окоги (10), Гибсон (10) – старт; Дженг (4), Толливер (3), Уильямс (2), Наннэлли (2). Юта: Митчелл (26), Гобер (22 + 13 подборов), Фэйворс (14 + 8 подборов), Инглс (13), Рубио (5 + 6 потерь) – старт; Краудер (18 + 7 подборов), Экзам (14), Ньянг (6), О'Нил (6), Удох (1), Аллен (0). Голден Стэйт – Новый Орлеан 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29) Голден Стэйт: Карри (37 + 9 передач + 5 потерь), Дюрэнт (24 + 8 передач), Томпсон (18), Грин (16 + 14 подборов + 8 передач), Джонс (6) – старт; Жеребко (10), Игудала (9), Маккинни (5), Луни (4), Белл (2), Эванс (0). Новый Орлеан: Холидэй (28 + 9 передач), Миротич (26 + 12 подборов), Мур (21), Дэвис (17 + 12 подборов + 7 передач), Фрэйзер (8) – старт; Рэндл (11 + 10 подборов), Кларк (5), Джексон (3), Хилл (2). Лейкерс – Даллас 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32) Лейкерс: Джеймс (29 + 6 передач), Кузма (18 + 8 подборов), Ингрэм (17), Макги (16 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Болл (12 + 7 передач) – старт; Колдуэлл-Поуп (9), Рондо (5), Стивенсон (5), Харт (3), Уильямс (0). Даллас: Мэттьюз (21), Барнс (19), Дончич (14 + 7 передач), Джордан (10 + 12 подборов + 6 потерь), Смит (5) – старт; Бареа (15 + 10 передач), Пауэлл (12 + 8 подборов), Финни-Смит (9), Брансон (4), Клебер (4). Финикс – Сан-Антонио 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26) Финикс: Уоррен (21), Ариза (14 + 7 подборов), Эйтон (13 + 8 подборов), Окобо (8), Джексон (4) – старт; Бриджес (16), Мелтон (7), Дэниелс (3), Бендер (2), Чендлер (2), Кроуфорд (0), Андерсон (0), Холмс (0). Сан-Антонио: Дерозан (25), Олдридж (24), Гэй (12 + 8 подборов), Форбс (7 + 7 передач), Каннингем (4) – старт; Белинелли (14), Миллс (9), Пау Газоль (8 + 9 подборов), Пондекстер (6), Бертанс (5), Мету (4), Пелтль (2).

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